La Fórmula 1 regresó este fin de semana para llevar a cabo el Gran Premio de Brasil, penúltimo del año en un torneo que ya quedó definido mucho antes del cierre, en favor de Max Verstappen. Ahora, la expectativa pasa por saber si Checo Pérez podrá quedar como subcampeón o Charles Leclerc se lo impedirá.

Checo terminó en un decepcionante 9° lugar, en parte debido a la mala gestión de sus rivales: "Hemos tenido muy mala suerte, no sé lo que estaban haciendo Leclerc y Ferrari, era bastante claro que eran demasiado lentos con los intermedios en la vuelta de salida. He pensado que iban a entrar en boxes, era bastante obvio pasar a neumáticos de seco, pero no lo ha hecho y se ha quedado delante mío", explicó el mexicano.

El de Red Bull no pudo progresar por tener a Leclerc delante con unos neumáticos que no eran los ideales: "He dado toda la vuelta detrás de él, lo que significa que he perdido mucho tiempo. Hemos acabado novenos y estoy muy decepcionado con este resultado, me he quedado enganchado detrás suyo y no he podido hacer nada", agregó Checo.

Por supuesto, Pérez confiaba en terminar más adelante: "Acabar entre los tres primeros debería haber sido posible hoy, pero mañana vamos a tener que empezar desde la novena posición. Vamos a trabajar duro para recuperar el terreno perdido e intentar sumar unos buenos puntos", afirmó el oriundo de Guadalajara.

Pole para Magnussen

De cara a la carrera sprint, el que sorprendió fue Kevin Magnussen, de Haas, quien se quedó con el primer lugar de forma sorprendente. Max Verstappen, George Russell, Lando Norris, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Fernando Alonso y Lewis Hamilton estarán por delante de Checo y Leclerc en los primeros diez lugares.