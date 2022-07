En el equipo de Red Bull Racing continúa la incertidumbre sobre el futuro del piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, quien a pesar de haber renovado su contrato por una temporada más, dentro del equipo siguen provocando muchas aristas alrededor del azteca, pues el propio Helmut Marko, asesor del equipo austriaco ha revelado que la escudería tiene en la mira a otros volantes como es el caso de Mick Schumacher.

A pesar de ello, hay un elemento que cada que puede sale en defensa del oriundo de Guadalajara, Jalisco, Christian Horner, quien en más de una ocasión ha depositado su confianza en el azteca, a pesar de tener resultados poco afortunados en las recientes carreras, situación que no le estaría quitando el sueño pues confía en que se reponga y en que pueda pelearle muy de cerca el campeonato a su compañero, Max Verstappen.

"Absolutamente. Estamos justo en el ecuador del campeonato y ya sabes, las cosas oscilan bastante. Todavía hay un largo camino por recorrer”, apuntó Horner, después de que Pérez tuvo que abandonar el Gran Premio de Austria por un choque con Russell, y aseguró que tiene posibilidades de competir con Verstappen y Ferrari, además de que cree que el equipo ha podido lidiar con los cambios en el RB18 y que ahora están listos para seguir peleando en la cima.

“Creo que la puesta a punto es crucial. Creo que Checo fue muy competitivo en la carrera de Silverstone. Y creo que tendrá carreras en las que sabemos que rendirá muy bien. Es frustrante el retiro de Pérez desde el punto de vista del campeonato de constructores y Ferrari, obviamente, tuvo su propio problema. Así que, en realidad, diría que este fin de semana ha sido una especie de limitación de daños y nos las hemos arreglado para conseguir la pole, conseguir la victoria sprint y tomar el segundo puesto. Creo que Max sólo ha perdido cinco puntos con respecto a Charles Leclerc en el campeonato de pilotos y, obviamente, los daños han sido relativamente contenidos en el de constructores".

Horner también aprovechó estas declaraciones para negar rotundamente que la escudería esté apoyando más a Verstappen sobre “Checo”, esto luego de que el mexicano declarara no estar cómodo con las modificaciones de su monoplaza: "No estoy seguro de que eso sea del todo correcto. Creo que la puesta a punto es crucial. Creo que 'Checo' fue muy competitivo en la carrera de Silverstone. Y creo que tendrá carreras en las que sabemos que rendirá muy bien. Así que ciertamente los desarrollos no están siendo impulsados en una dirección, sólo una mejora del rendimiento general del coche".