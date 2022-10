Mientras millones de fanáticos estaban a la espera de una anticipada coronación de Max Verstappen en el Circuito Urbano de Marina Bay, Sergio Pérez hizo la mejor carrera de su vida y estiró la definición del campeonato mundial de la Formula 1 2022. El experimentado piloto mexicano mostró una versión impecable para hacerse con el triunfo en el Gran Premio de Singapur, por lo que todas las luces son para él en esta jornada.

Inició en segundo lugar, pero no tardó en rebasar a Charles Leclerc y a partir de allí manejó la carrera a gusto y placer. Fue tan bueno lo que hizo, que terminó recibiendo una sanción de 5 segundos por parte de la FIA pero ganó igual ya que el monegasco estaba a más de 7 segundos de ventaja. Por eso Christian Horner, jefe de Red Bull Racing, se rindió a los pies de Checo...

"Esa fue sin ninguna duda la mejor conducción de su carrera. Una actuación de clase mundial. Esto está ahí arriba, sin dudas es su mejor victoria, creo que incluso supera la de Mónaco, y ha rendido bajo una gran presión. Me siento muy, muy orgulloso. Ha hecho un trabajo maravilloso", señaló con emotividad el directivo en plática con Sky Sports F1.

Más adelante, haciendo un breve análisis, apuntó: "Fueron condiciones difíciles, tuvo una gran salida, se acomodó en la carrera, cuidó esos neumáticos intermedios, hubo neutralizaciones una y otra vez, reinicios, y siempre estuvo en control, muy calmado. Luego llegó el cambio a los neumáticos lisos, y no podía sacarse de encima a Charles, ya que no podía tener el beneficio del DRS. Le tiraron todo. Es un resultado enorme para él, me siento muy orgulloso".

La palabra de Sergio Pérez tras ganar en Singapur

"Mantener el coche en estas condiciones complicadas fue difícil. Esta es mi mejor actuación (en la Formula 1). Las tres últimas vueltas fueron muy intensas, en el coche no lo sentía, pero cuando salí sentí el cansancio. Di todo para la victoria", admitió Checo en diálogo con los medios de la Formula 1 una vez que salió del RB18.