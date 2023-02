Drive to Survive: Red Bull pensó en dejar ir a Checo Pérez

Aunque por estos días Checo Pérez prepara lo que será una nueva temporada defendiendo a la escudería de Red Bull, la historia pudo ser otra si el piloto mexicano no conseguía resultados como lo hizo en la temporada 2022. Más precisamente, en el Gran Premio de Mónaco que se llevó a cabo el año pasado, el tapatío llegó con una gran presión sobre su espalda.

En la quinta temporada de Drive to Survive, se dedica un capítulo especial a Checo Pérez, titulado "Posición difícil", pues la situación del piloto mexicano dentro de Red Bull estaba lejos de ser la ideal. Después de un año cargado de contratiempos y con resultados no muy convincentes, Checo necesitaba despejar todo tipo de dudas en 2022, pero las primeras carreras no fueron demasiado satisfactorias.

Fue ahí donde más se dudó sobre la capacidad de Checo, e incluso, en el capítulo mencionado se observa una charla entre Christian Horner y su esposa Geri, en la que el jefe de Red Bull expresa sus dudas sobre el mexicano. “Checo sabe que aquí no se decide con el corazón sino con la cabeza. Si no tiene buenos resultados, hay poca memoria en este negocio. Le queda un año de contrato y, si para la primavera no lo logra, tendremos que buscar a otro. Sabe cuál es su trabajo. También sabe que debe trabajar en equipo”, argumentó Horner.

Ante esto, su esposa Geri recordó el buen rendimiento que el tapatío mostró en la última carrera de Abu Dabi, en 2021, cuando fue vital para que Max Verstappen obtenga el título tras una reñida batalla con el heptacampeón Lewis Hamilton. Sin embargo, aquello no alcanzaba para Red Bull, que recién tras el triunfo de Checo en Mónaco, decidió anunciar la renovación del contrato.

Verstappen fue claro sobre Checo Pérez

En aquel momento, también Max Verstappen se refirió a la situación en la que se encontraba el mexicano: “Tuve algunos compañeros: Pierre (Gasly), Alex (Albon). A veces fue difícil cómo se manejó el tema, pero por otro lado es muy simple: si no rindes bien estás fuera. Hay muchos otros pilotos talentosos que también merecen una oportunidad”, argumentó el neerlandés.