La familia Pérez se ha convertido en un referente del "Sí Se Puede" en México, y es que a pesar de que vivieron algunas carencias pudieron llevar a un piloto mexicano a la Formula Uno, por lo que para el patriarca de la famosa Dinastía no hay límites. En entrevista exclusiva para Bolavip México, Don Antonio Pérez Garibay, confesó ahora cuál es el siguiente paso para él, su carrera en la política azteca y el camino en el que estará apoyado por el volante de Red Bull, Sergio "Checo" Pérez.

"Cien por ciento es real de que quiero buscar ser Presidente de México. En este momento estoy recorriendo todo el país, estoy caminando todo México, porque creo que llegó a mi una oportunidad única, y no la voy a desaprovechar, voy a luchar por ella. Para mi algo que es muy importante es que caminaré a lado de mi presidente (Andrés Manuel López Obrador), soy su soldado, y si él en algún momento decide que me tengo que bajar de mis aspiraciones lo haré, pero si estoy continuando ahora es porque sí quiero ser Presidente de México".

De acuerdo a lo revelado por Pérez Garibay, él cuenta con el apoyo de toda su familia incluyendo el de su famoso hijo Sergio Pérez, así como del también piloto de NASCAR México, Antonio Pérez. Pero de igual forma reveló que al platicar con ellos sobre sus aspiraciones presidenciales, también hizo lo propio con uno de los hombres más ricos del mundo y que es su amigo, Don Carlos Slim, quien también ha apoyado al integrante de Red Bull.

"Ya platiqué con mis hijos, me respetan mis decisiones, y saben que para mi es importante su apoyo. Me conocen, y saben perfecto que cuanto me meto algo en la cabeza no lo dejo hasta conseguirlo. Checo es la muestra, de los más de 120 millones de mexicanos, soy el único que tiene un hijo que es piloto de la Formula 1. Creo que he aprendido a hacer cosas diferentes, me gusta hacer lo que nadie cree posible, y yo creo que es un gran momento para poder hacer un mejor México en este 2024. He hablado con Slim sobre esto, pero yo no he pedido hasta ahora apoyo de nadie, ahorita lo que necesito es construir es la imagen de Antonio Pérez", reveló ahora el diputado de Morena.

Cabe recordar que en las pasadas elecciones, Don Antonio Pérez estuvo buscando la alcaldía de Guadalajara, Jalisco. Sus aspiraciones políticas comenzaron al ser parte del partido Morena, del cual surgió el actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con quien el padre de Checo Pérez sostiene una relación cercana, y lo ha apoyado en sus diversas giras y aspiraciones alrededor de la República Mexicana.