El asesor de Red Bull Racing, Helmut Marko, hizo algunos comentarios que incomodaron a más de un mexicano después de que se suscitaran los ataques de misiles en las instalaciones de la petrolera Aramco, patrocinador de la F1, ubicado a unos pasos de donde se corrió el Gran Premio de Arabia Saudita. El directivo reveló que no entendía la angustia del piloto azteca Sergio "Checo" Pérez ante estos sucesos, pues de acuerdo a él, era igual de insegura la Ciudad de México.

“Max está un poco más relajado al respecto. Pérez está un poco asustado, pero vivir en la Ciudad de México no es mucho más seguro. Como se ha mencionado estos ataques con drones creo que son con frecuencia. Tienen un sistema de defensa muy bueno. Ahora hay que averiguar por qué no ha funcionado. No es el primer dron, después de todo. Pero es el primero que ataca a gran escala”, señaló Marko para Sky Sports de Alemania.

Ante esto, Antonio Pérez Garibay, padre de Checo, decidió responderle en EXCLUSIVA para Bolavip México, al directivo acerca de los señalamientos hacia México y su hijo por esta situación: "Cuando ellos vienen a México, ellos vienen en un modo muy distinto al que vivimos habitualmente los ciudadanos normales. Ellos tienen que estar llenos de seguridad en los hoteles por ser las personalidades que son. Si tú no estás metido en cosas ilícitas puedes caminar y transitar por cualquier parte del país, lo que dijo no es real".

Y es que de acuerdo a Pérez Garibay, esta situación no sólo se da en México, sino también en otros países, pero los que conforman la Formula Uno no se percatan de ello por estar tan blindados en cada plaza a la que asisten, pues no viven el día a día de las personas comúnes, por ello se atreven a realizar este tipo de aseveraciones sin un conocimiento real de las situaciones.

"Si estás metido en cosas ilícitas con este tipo de personajes sabes que van a ir por ti, aunque te escondas. Esa es la diferencia que hay que enseñarle a la juventud mexicana porque en México existen muchas formas de hacer buena vida, es real que puedo caminar a la hora que quiera por donde yo quiera, no necesito escoltas. Así que esto no es un tema aislado sobre México, esto pasa en cualquier lugar del mundo, y los propios pilotos de la Formula 1 lo han pasado, al llevar relojazos que cuestan a una fortuna, tientan su suerte".