Valtteri Bottas tuvo una muy buena producción a bordo de su Alfa Romeo casi durante la totalidad de la carrera del Gran Premio de Miami, pero tuvo una distracción que terminó costándole dos posiciones y perder puntos importantes en su lucha para alcanzar a pilotos de la talla de Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Mercedes) en la temporada.

El piloto finlandés estuvo a la delantera de los dos coches de Mercedes, pilotados por el propio Hamilton y George Russell, ocupando la quinbta posición durante buena parte de las acciones del domingo, sin embargo reconoció que fue una distracción lo que lo llevó a ser superado por ambos.

"Todo iba muy bien, esperaba que la carrera terminara así, hasta el coche de seguridad", comenzó relatando en relación al momento en que buena cantidad de puntos se le escaparían de las manos. Y continuó: "En ese momento, George Russell tuvo la oportunidad de parar para poner nuevos neumáticos medios y se estaba acercando muy rápidamente a los pilotos de delante".

En su intento por resguardarse del acecho de los Mercedes fue que Vottas cometería un error definitorio. "Mientras Russell adelantaba a Lewis Hamilton, yo los seguía por los retrovisores, porque se estaban acercando bastante y pensaba que podría tener que cerrar la puerta o algo así, y frené un poco demasiado tarde", dijo.

Y concluyó: "Me he saltado el vértice un poco y luego he pasado por el asfalto sucio y, aunque iba despacio, he subvirado contra el muro. Por suerte no se ha roto nada ni he pinchado. Es una pena que no hayamos conseguido el quinto puesto pero, aun así, séptimo está bien".