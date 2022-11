A primera hora de este jueves, Haas comunicó a través de sus redes sociales la baja de Mick Schumacher de cara a la temporada 2023 de Formula 1. Luego de dos años conduciendo para el equipo, el hijo de la leyenda perdió este privilegiado lugar y se quedará sin competir en la élite en el futuro cercano. ¿Su reemplazante? Nico Hülkenberg, experimentado corredor de 35 años.

Es cierto que Mick no se destacó ni mucho menos en el equipo de Guenther Steiner, pero llama la atención que los directivos de Ferrari no hayan presionado para que una de las grandes promesas del automovilismo continúe sumando experiencia en la mayor competición del mundo. Es por eso que, tras conocer la noticia, el piloto envió un duro mensaje en su Instagram.

"No oculto que estoy muy decepcionado por la decisión de no renovar nuestro contrato", comenzó aclarando el alemán, desilusionado porque la escudería donde brilló su padre, Michael, no confía en él. Más adelante, sin embargo, agregó: "No obstante, quiero dar las gracias a Haas F1 y a Ferrari por darme esta oportunidad. Estos años juntos me han ayudado a crecer tanto técnica como personalmente. Y, sobre todo cuando las cosas se pusieron difíciles, me di cuenta de lo mucho que me gusta este deporte".

"Ha sido agitado a veces, pero he progresado constantemente, he aprendido mucho y ahora sé con certeza que merezco un lugar en la Fórmula 1. El tema es todo menos cerrado para mí. Los reveses sólo te hacen más fuerte. El fuego de la Fórmula 1 arde dentro de mí y lucharé duro para volver a la parrilla", sentenció Mick Schumacher.

Los números de Mick Schumacher en Formula 1

Mick Schumacher corrió para Haas F1 Team durante el 2021 y 2022. No tuvo un coche competitivo ni mucho menos, pero sin dudas le jugó en contra el haber estado involucrado en algunos accidentes. En su primera temporada no sumó puntos y su mejor resultado fue 12º en Hungría; mientras que en la actual lleva 12 unidades y puede presumir de un 6º en Austria .