En el día de hoy comenzó oficialmente la temporada 2023 de la Fórmula 1 debido a que se llevaron adelante las pruebas libres del Gran Premio de Bahrein en la que Aston Martin dio la gran sorpresa con Fernando Alonso. Por otra parte, Checo Pérez fue uno de los mejores pilotos y por el siguiente motivo puede liderar a Red Bull a quedarse con la primera carrera del año.

En el circuito de Sahkir, el corredor mexicano mantuvo un gran ritmo al ser más rápido en la primera práctica. Ya en la segunda, la cual dominó el español, fue tercero, pero dejó buenas sensaciones con el RB19.

Por otro lado, tercero y segundo en las prácticas libres fue Max Verstappen, quien declaró que no encontró el mismo monoplaza que utilizó en la pretemporada, por lo que Checo Pérez puede llegar a guiar a Red Bull a la victoria sino se termina de encontrar con el coche. “El comienzo del día fue difícil. La FP1 fue realmente mala, simplemente no podía conseguir un equilibrio, lo que era un poco extraño porque en las pruebas (de pretemporada) todo lo que intentamos -OK, algunas cosas no eran tal vez increíbles- pero no (estaban) tan lejos. Así que hubo algunas cosas para entender incluso el inicio de la FP2, que aún fue un poco difícil”, comentó en conferencia de prensa.

Y añadió que “Luego creo que para la tanda final, a pesar de no tener realmente una buena referencia y confianza hasta entonces en el coche, la vuelta no fue demasiado mala en la tanda corta. Y también el coche se sentía un poco más conectado. Luego, en la tanda larga, ya sabes, con todos los cambios que hicimos, me sorprendió bastante que tuviéramos el ritmo que tuvimos. Creo que, en general, el coche no es tan malo en la tanda larga. Solo tengo que encontrar mi ritmo de nuevo con el coche y la forma en que el coche se comporta desde la tanda corta a la tanda larga”.

Por otro lado, el bicampeón del mundo comentó que se serán más competitivos cuando él se termine de acomodar al RB19. “Creo que si vuelvo a sentirme a gusto con el coche y puedo empujar como quiero en una vuelta, entonces seguro que somos muy rápidos, pero también hay que asegurarse de que el coche no se caiga en la tanda larga”, cerró Max Verstappen.

¿Dónde ver la temporada 2023 de la Fórmula 1?

El inicio de la temporada 2023 de la Fórmula 1 se podrá seguir en Fox Sports Premio y Star+, plataformas de streaming que tienen los derechos para transmitir cada uno de los Grandes Premios. De todas maneras, vale pena marcar que la opción más completa para seguir todas las incidencias de la máxima categoría del automovilismo es la F1TV. Aprovecha que desde hoy, y hasta el 6 de marzo, los suscriptores tendrán 7 días gratis.