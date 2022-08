La escudería Alpine F1 Team protagoniza un verdadero escándalo que no deja ajeno a nadie en la Fórmula 1. Y no solo por el desplante sufrido por parte de Fernando Alonso, quien se cansó del destrato y acordó su llegada a Aston Martin para el año próximo, después del anuncio del retiro de Sebastian Vettel.

Pero para que nada le termine de salir bien esta semana, un segundo capítulo estalló inmediatamente. Alpine anunció oficialmente a Oscar Piastri para ocupar el asiento vacante en la próxima temporada 2022. Sin embargo, todo parece indicar que lo han hecho sin su consentimiento, algo que provocó una inmediata reacción del australiano.

"El equipo BWT Alpine F1 confirma al piloto reserva de 21 años, Oscar Piastri, como compañero de de Esteban Ocon a partir de 2023. En línea con los compromisos adquiridos por la escudería con el joven australiano, Oscar será ascendido a piloto titular y ocupará el asiento de Fernando Alonso a partir del próximo año [...]", anunciaba parte del comunicado.

Pero el campeón de la Fórmula 2 el año pasado salió a confrontarlos a través de su cuenta de Twitter, comunicando que no había dado su aprobación para este movimiento, por lo cual finalmente no ocupará el lugar que deja el bicampeón de la Fórmula 1 en el equipo de Enstone.

"Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine ha emitido un comunicado de prensa a última hora de la tarde diciendo que voy a pilotar para ellos el año que viene. Esto está equivocado, y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No voy a conducir para Alpine el próximo año", disparó Piastri en sus redes.