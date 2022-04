El británico no atraviesa su mejor momento en la Fórmula 1, producto de un monoplaza que se muestar muy lejos de Ferrari y Red Bull.

Ex piloto de Fórmula 1 predice el adiós de Lewis Hamilton: "Podría ser el final de su carrera"

El Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2022 tiene entre las principales novedades el pronunciado bajón de Mercedes, escudería que supo protagonizar y campeonar en los últimos años, pero que en esta temporada, tras los cambios reglamentarios, no logra poner su monoplaza en óptimas condiciones. Quien más sufre esto es Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial, ya que se muestra muy lejos de poder pelear por el título.

Mucho se ha hablado sobre un posible retiro de Lewis Hamilton desde que perdió el campeonato de 2021, en la última vuelta, frente a Max Verstappen, tras un año de intensas batallas dentro y fuera de las pistas. En el último Gran Premio, el neerlandés le sacó más de una vuelta al británico, y desde Red Bull, el asesor Helmut Marko bromeó con la situación: “Quizás piense que debió retirarse el año pasado”, soltó.

Aunque el propio Hamilton realizó una curiosa publicación en sus redes sociales, donde parece descartar la idea del retiro, el interrogante crecerá si a medida que avance la temporada, Mercedes no logra acercarse al ritmo de Ferrari y Red Bull. De hecho, el ex piloto Gerhard Berger, considera que esta situación podría empujarlo al retiro: "El título que se le escapó de las manos contra Verstappen el año pasado quizá fue su última oportunidad para ser campeón del mundo. Si no funciona este año ni tampoco el próximo, podría ser el final de su carrera", argumentó.

En diálogo con la revista alemana, Speed Week, Berger no pasó por alto el hecho de que George Russell, compañero de Hamilton en Mercedes, haya obtenido mejores resultados que el británico, lo cual “pondrá pronto nervioso a Lewis”. El actual Campeonato de Pilotos tiene a Russell en cuarto lugar, con 49 unidades, mientras que Hamilton se encuentra más abajo, en el 7° puesto y con apenas 28 puntos obtenidos.

La opinión de su ex compañero

Por otro lado, finlandés de Alfa Romeo, Valtteri Bottas, cree que muy pronto, la que hasta hace poco fue su escudería logrará mejorar: "Estoy seguro de que pronto volveremos a ver al Lewis que todos conocemos y que estamos acostumbrados. Al mismo tiempo, tengo que admitir que no esperaba que este inicio fuese tan complicado para Mercedes", aseguró.