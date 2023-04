En el circuito Albert Park, Checo Pérez tiene la posibilidad de demostrar que puede tiene el talento para pelear por el campeonato del mundo cuando parta en la última posición de la grilla de partida. Por otra parte, de cara a lo que se vivirá, Max Verstappen le deja un desalentador mensaje al tapatío.

Sin duda lo sucedido en el día de ayer para el corredor mexicano fue para el olvido ya que no pudo realizar de forma correcta la última práctica libre, mientras que en la clasificación no pudo realizar una vuelta rápida luego de abandonar en la Q1. Debido a esto, comenzará en el fondo de la parrilla.

A pesar de esto, el mexicano tiene un monoplaza superior al resto de sus competidores, por lo que puede llevar adelante una gran remontada como Max Verstappen en el Gran Premio de Arabia Saudita. Sin embargo, el bicampeón del mundo comentó que será difícil ver un gran avance de su compañero y explicó los motivos.

“Creo que esta pista es un poco complicada para adelantar, pero esa zona de DRS extra ayudará, seguro. Pero, de nuevo, es muy difícil de decir. Depende también del ritmo de los demás coches en la carrera, de si tienen degradación de neumáticos o de si eres mejor en la degradación. Muchos factores entran en juego", comentó el neerlandés en conferencia de prensa.

Por otra parte, en la misma sintonía, George Russell afirmó que no cree que el mexicano pueda acercarse al top cinco. “Creo que será un reto aquí. Seguro que llegará al top 10. Pero no creo que, en un circuito como este, sea capaz de luchar hacia la parte delantera”, comentó el piloto de Mercedes que saldrá segundo en la madrugada de hoy.