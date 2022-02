Los pilotos europeos expusieron su postura ante el conflicto bélico en que los rusos invadieron a los ucranianos, y por ello se decidió no correr por el momento en Sochi.

El conflicto armado entre Rusia y Ucrania sigue causando estragos y el deporte no es la excepción, por ello en esta ocasión la FIA decidió ya fijar una postura más clara ante esta situación después de que dos de sus pilotos más destacados, Sebastian Vettel y Max Verstappen revelaran su posición ante esto, siendo el alemán el primero en negarse en correr el Gran Premio de Rusia, mientras que el neerlandés apuntó que sería muy peligroso.

Ante esto, la Formula Uno dio a conocer que queda suspendida esta carrera, dejando en claro que sería imposible llevar a cabo este evento ante las circunstancias que se viven en este momento, sin importar que esto estaba programado para que se realizara hasta el próximo septiembre, a pesar de ello la propia FIA no habla de una cancelación total del evento, pero si dejan en claro que esperan un cambio radical de esta situación si se espera que visiten Sochi.

"El Mundial de Fórmula 1 visita países de todo el mundo con la visión positiva de unir a personas y naciones. Estamos observando el desarrollo de los acontecimientos de Ucrania con tristeza, gran impresión y esperamos un cambio y una resolución pacífica de la situación actual. El jueves por la tarde la Fórmula 1, la FIA y los equipos hablaron sobre la posición de nuestro deporte y la conclusión es que, contando con la visión de nuestros accionistas más importantes, es imposible celebrar el Gran Premio de Rusia en las circunstancias actuales", apuntaron las autoridades de la F1.

Esta situación mete en aprietos al volante de Haas, el ruso Nikita Mazepin, quien ya vive los primeros estragos de este conflicto bélico, pues ya se viven los ensayos para que arranque una temporada más del máximo circuito del automovilismo, ha tenido que salir con el auto completamente en blanco después de que uno de sus patrocinadores es Uralkali, que es una de las marcas predominantes en Rusia.

Las voces de la F1 reaccionan ante la guerra

Sebastián Vettel y Max Verstappen así como Carlos Sainz habían sido algunas de las posturas que se hicieron escuchar ante esta situación, pues dejaron en claro que no quieren correr en medio de este conflicto que está cobrando vidas, siendo el mensaje del alemán el más duro contra el gobierno de Vladimir Putin, quienes fueron los que iniciaron esta situación: "Lo siento por la gente, por la gente inocente que está perdiendo la vida, que está siendo asesinada por razones estúpidas bajo un liderazgo muy extraño y loco. Estoy seguro de que es algo de lo que hablaremos, pero como GPDA, no nos hemos reunido desde el año pasado. En todo caso mi decisión ya está tomada, no correré".