Se acerca el comienzo de una nueva temporada de la Fórmula 1 que promete ser apasionante y podría traer sorpresas. La misma iniciará con el Gran Premio de Bahrein entre el viernes 18 de marzo y el domingo 20, donde las escuderías presionarán a fondo para arrancar marcando tendencia en las tablas de pilotos y constructores.

Una de las grandes sorpresas de los periodos de pruebas fue Ferrari, quien junto con Red Bull Racing tuvieron el mejor desempeño. Al respecto de esto se expresó Carlos Sainz, quien admite que su monoplaza está en óptima condiciones y que puede ser un año de galardones a nivel personal y de la 'Scudería', quien no obtiene el título desde el 2007.

"Si hay coche y hay potencial, yo me siento preparado para luchar por lo que sea, campeonato, podios, top5 o top10. Llevo siete años en la F1 y ya tengo suficiente experiencia y capacidad para luchar por lo que venga", expresó Sainz Jr. en diálogo con el Diario Marca.

Sobre los dichos de su jefe de equipo, Mattia Binotto, respecto de que a Ferrari no le vale ser segundo en esta temporada, expresó: "Es la respuesta lógica para un equipo como Ferrari. creo que sin saber dónde está cada unos y después de haber tenido unos test decentes, Ferrari no puede conformarse con un segundo. Luego a lo mejor vemos que Red Bull y Mercedes o Red Bull (acota) están por delante y me vuelven a hacer la pregunta y tengo que decir que segundo es el máximo al que podemos aspirar, pero antes, la respuesta lógica es la de Mattia".

+ HAMILTON TIENE UN SOLO OBJETIVO: "DESTRUIR A VERSTAPPEN"

Respecto del gran desempeño de Red Bull Racing, liderando el último día de los test, dijo: "Éramos los reyes hasta ese día porque ustedes (la prensa), decían que lo éramos. No nos vieron estar muy adelante en los tiempos, sólo ir bien y sólidos. El último día todo el mundo empezó a mostrar ya las cartas, porque querían probar ligero y ver cómo se comportan estos coches a una vuelta. Igual sí que impresionó bastante el Red Bull, pero creo que es pronto para saberlo, igual quitaron más gasolina o pusieron más motor que Mercedes, así que hay que esperar".

.