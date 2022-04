El piloto mexicano no consigue poner a punto su monoplaza como él esperaba para la tercera fecha del calendario de la máxima categoría del automovilismo.

A pesar de pisarle los talones a los pilotos imparables de Ferrari, el volante mexicano Sergio “Checo” Pérez no está nada conforme con lo que consiguió en las prácticas del Gran Premio de Australia, en donde el originario de Guadalajara, Jalisco consiguió ubicarse en el tercer y quinto puesto a lo largo de estas sesiones de ensayos donde buscaba ser más dominante.

Al finalizar esta etapa, Pérez señaló que la escudería de Red Bull Racing hizo cambios significativos de cara a la carrera que se llevará a cabo en el circuito de Albert Park, pero de acuerdo al tricolor no comprende lo que le está sucediendo con su monoplaza, pues no comprende por qué no ha conseguido superar en las carreras el cuarto lugar a pesar de que en la pasada fecha se llevó la Pole Position.

“Sí, estamos hablando de unas pocas décimas y eso nos cambiará la vida. Sólo tenemos que entender dónde estamos en este momento, porque no entendemos realmente lo que está pasando con el coche. Mucho en que trabajar para tratar de entender la dirección que hemos tomado. Estamos hablando de unas décimas. Tenemos que entender dónde estamos”, recalcó Pérez al finalizar las prácticas.

Pérez no consiguió el resultado esperado en la segunda práctica, pues acabó en la quinta posición en lo que es la tercera fecha del calendario de la Formula Uno. Y es que de nuevo el tapatío no pudo hacer nada para evitar que Ferrari dominara el asfalto de Oceanía, pues uno de sus acérrimos competidores Charles Leclerc arrasó con la primera posición, con la cual no dejó con muchas opciones a Max Verstappen, quien finalizó en el segundo puesto y registró un 1:19.658.

Esta situación no es la única que tiene molesto a Checo, pues también aprovechó para cuestionar las distancias que se recorren en cada uno de los Grandes Premios, pues fuera de la carrera en Australia, el Gran Circo volverá a competir en Asia hasta finales de septiembre e inicios de octubre, cuando se celebren las carreras en Japón y Singapur: “A medida que la temporada se hace más y más larga, necesitamos lograr un mejor equilibrio. Funciona bien en este momento porque estamos haciendo las pruebas de invierno en Bahréin, tiene sentido quedarse allí”.