El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez tuvo una afortunada calificación al finalizar en el tercer puesto de cara al Gran Premio de Australia en lo que fue una sesión un poco accidentada, pero donde de nueva cuenta Ferrari dominó como ya nos tenía acostumbrados, por lo que la Pole Position quedó en manos de Charles Leclerc, quien saldrá por delante de Max Verstappen, y así Red Bull tendrá la oportunidad de pelear el podio al quedar 2-3 en la arrancada.

En lo que fue la Q1 el tapatío logró el segundo lugar en su primera oportunidad con compuesto rojo y se colocó momentáneamente por debajo de Carlos Sainz con un tiempo de 1:19.307. Mientras que la escudería italiana tuvo algunos problemas en los últimos minutos al buscar mejorar sus tiempos y provocó que ambos pilotos tuvieran inconvenientes en el agarre de la pista australiana.

Por su parte Verstappen y Pérez lograron imponer los mejores tiempos. El neerlandés marcó un 1:18.580, mientras que el tapatío fue .254 centésimas más lento. Cuando todo parecía viento en popa, la Q1 se vio por demás afectada tras el choque que sufrieron Lance Stroll y Nicholas Latifi, quien vivió su cuarto choque en apenas tres carreras, lo que provocó que la sesión se detuviera por más de 10 minutos.

Para la Q2 la historia no tuvo grandes cambios, pues Verstappen se colocó en el primer lugar desde los primeros momentos con un 1:18.611, seguido de Fernando Alonso y Checo Pérez en el tercer puesto. Con ocho minutos en el reloj el originario de Guadalajara, Jalisco marcó los mejores tiempos en el primer y tercer sector con un 1:18.340, un ritmo que aseguró su pase a la siguiente tanda, mientras que Charles Leclerc se acercó en el cronómetro y fue segundo con .266 centésimas más lento. En la tercera posición se ubicó Carlos Sainz y Vertappen fue cuarto con un 1:18.611.

A pesar de una destacada sesión, Pérez fue avisado de que sería investigado pues no habría hecho caso a unas banderas amarillas y no bajó la velocidad en el momento indicado, pero al final eso no trascendió y no lo penalizaron. Para la Q3 Checo consiguió ser más rápido que Max, pero la alegría para Red Bull duró solo un par de minutos, pues Charles Leclerc ascendió con un 1:18.239, lo que terminó por cambiar el panorama y relegó al mexicano al tercer sitio.