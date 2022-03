La espera terminó y por fin una nueva campaña de la Formula Uno verá la bandera de cuadros este fin de semana en el Circuito Internacional de Bahréin, donde el mexicano Sergio “Checo” Pérez llega con confianza y a la vez más que ilusionado para arrancar la temporada arriba del podio, pues asegura sería un inicio de ensueño, pues no existe una mejor manera de arrancar que siendo de los tres primeros y puntos valiosos.

"Me encantaría estar ahí en el podio, empezar con un podio sería algo bueno para el equipo, confirmaríamos que tenemos un buen auto para el resto de la temporada, pero tenemos que ver exactamente dónde estamos en estas carreras", confesó en entrevista para ESPN el tapatío, en lo que será un inicio ríspido pues hay diversas rivalidades que se harán presentes en el asfalto asiático, pero el tricolor asegura que él no tiene un contrincante en específico, sino que para él lo son todos.

"No, George Russell no es mi objetivo, mi objetivo es ser mejor que todos, esa es mi meta, ser mejor que todos y no estoy pensando en ningún piloto en particular, es mejorar lo hecho el año pasado y poder dar ese brinco como piloto al siguiente nivel", apuntó Pérez, quien también reveló que su nuevo monoplaza RB18 tuvo grandes mejorías después de los test que se hicieron el pasado fin de semana.

"Fue una buena mejoría y lo increíble fue que en cuanto pusimos el paquete no hicimos ni una vuelta de instalación, salimos directamente a dar los tiempos y el auto se comportó bastante bien y todo funcionó como estaba previsto, entonces fue un gran boost de motivación para el equipo, quienes han trabajado incansablemente los últimos meses, han estado trabajando 24 horas, prácticamente con cambios en las noches, y creo que fue un buen resultado para todos”.

Para el originario de Guadalajara, Jalisco, la clave para esta campaña del máximo circuito del automovilismo será el día de calificación, pues en 2021 fue su punto débil: "Creo que hemos progresado y al final del año pasado, dimos un paso importante ya que tenía la adaptación, no sólo en los domingos, sino también en los sábados, nos metimos más en las pelea en los sábados y creo que la adaptación con el equipo, la adaptación con mi ingeniero, va a ser una de las claves para dar el siguiente brinco los sábados y podamos estar en un nivel mucho más óptimo".