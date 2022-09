Este fin de semana culminó el Gran Premio de Italia, lo cual significaba para Ferrari una gran oportunidad de alejar las críticas, dando un golpe de localía para cortar la racha dominante de Red Bull Racing en la temporada 2022, pudiendo además achicar diferencias en las clasificaciones de pilotos y constructores.

A pesar de la pole position obtenida el sábado, las cosas no salieron como querían los de Maranello, y Charles Leclerc se quedó a las puertas de un primer puesto que de nueva cuenta fue ocupado por Max Verstappen. Aunque claro, el final de la carrera estuvo acaparado por el duradero Safety Car tras la retirada de Daniel Ricciardo, el cual fue duramente criticado y acabó con las chances de la Scudería de tener un doble podio.

El observado director del equipo italiano, Mattia Binotto, consideró que fue un mejor fin de semana en comparación con los anteriores, pero se mostró enfadado por el proceder de la FIA ante el abandono del McLaren (por la falta de rapidez y el ingreso del Auto de Seguridad), lo cual terminó por asegurar la victoria del neerlandés de Red Bull.

"Más que una pena, es decepcionante, y como para enfadarse. No entendemos por qué los coches de detrás de Safety Car no se desdoblaron, porque no había problemas de seguridad. Deben ser más rápidos, el deporte es un espectáculo, y la FIA necesita hacer mejor su trabajo", declaró en diálogo con DAZN.

La estrategia elegida en Monza y la superioridad de Red Bull

"Carlos ha remontado desde el final y es el que más ha progresado desde atrás. Sin el Safety Car, podría haber acabado en el podio con neumáticos nuevos, pero Max sigue siendo más rápido que nosotros, quizá no en ritmo real, pero sí en la degradación de las gomas", añadió.

"Teníamos un poco más de desgaste que Max, y de haber mantenido la misma estrategia no habría sido la mejor elección para nosotros. Hemos tenido que jugar, que arriesgarnos. Hemos visto que Max estaba listo para parar y escogió la opción opuesta a nosotros, así que si hubiéramos seguido, él hubiera parado. Dicho esto, hemos tenido mala suerte porque el Virtual Safety Car acabó cuando aún estábamos en el pitlane. Creo que fue una buena elección para nosotros, sabíamos que con eso podríamos tener un coche de seguridad al final que hubiera cambiado las cosas. Eso apareció, pero terminó la carrera con él", concluyó.