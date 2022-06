Siendo honestos, todas las miradas en la largada del Gran Premio de Azerbaiyán estaban puestas en Charles Leclerc, primero en la parrilla, y Sergio Checo Pérez, quien tuvo una gran largada desde la segunda posición y logró superar al piloto de Ferrari para comenzar a liderar la carrera.

Más atrás, sin embargo, en la décima posición de la parrilla de largada, Fernando Alonso pisó el acelerador para en ese mismo momento arrebatar un récord histórico nada menos que a una leyenda de la talla de Michael Schumacher, expiloto alemán que fue siete veces campeón mundial de Fórmula 1.

Sucede que el español, que también ha logrado lo suyo siendo bicampeón de la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial, se convirtió en el piloto más longevo en la historia de la Fórmula 1, superando al alemán por un día, habiendo pasado 21 años, tres meses y un día desde su debut en 2001, como piloto de la extinguida escudería Minardi.

Ese recorrido de Fernando Alonso fue recordado en las redes sociales oficiales del la Fórmula 1 previo a la largada del Gran Premio de Azerbaiyán. Aquel debut del español tuvo lugar en Melbourne, Australia, el 4 de marzo de 2001. Tenía 19 años y en ese momento se convirtió en el tercer piloto más joven en debutar en la categoría.

Fernando Alonso no piensa en el retiro

Fernando Alonso dejó en claro que el hecho de convertirse en el piloto más longevo en la historia de la Fórmula 1 no lo hace ponerse a pensar en su retiro de la categoría. "Creo que me verán por aquí al menos por dos o tres años más. No voy a manejar por siempre, pero todavía tengo mucho para ofrecer. En este momento estoy disfrutando mucho de la F1", aseguró.