La competitiva forma mostrada por Fernando Alonso en esta temporada 2022 hace al piloto seguir con deseos de continuar en la Fórmula 1. A diferencia de Esteban Ocon, quien cuenta con un vínculo a largo plazo, el piloto español finaliza su contrato con Alpine a finales del año, y la escudería aún no ha tomado una decisión sobre quién ocupará ese asiento.

Por otro lado aparece el joven Oscar Piastri, quien actualmente es el piloto de reserva del equipo francés después de un exitoso paso de campeón en la Fórmula 3 y Fórmula 2. Para que su carrera continúe avanzando y no se 'estanque', el australiano necesita volver a tener competencia constante en el año próximo. Por lo que, si los exRenault deciden quedarse con Alonso, el futuro de Piastri podría ser con una cesión a otra escudería (¿Williams?).

Al respecto se expresó el director del equipo de Alpine, Otmar Szafnauer, quien fijó la posible fecha para terminar de confirmar la dupla de pilotos para el 2023: sería para inicios de julio, cuando se dispute el GP de Gran Bretaña. "Todavía no hemos pensado en eso, porque es un poco pronto. Pero en Silverstone probablemente hablaremos de ello", le confesó a Motorsport.

¿Piastri puede pasar a Williams este mismo año?

En los últimos días crecieron los rumores sobre un posible cambio de pilotos al interior de la escudería Williams en este mismo año. Y es que Nicholas Latifi no está pudiendo equiparar el ritmo de su compañero Alexander Albon y tampoco ha logrado sumar ningún punto, por lo que se ha colocado a Piastri como posible reemplazo durante este mismo campeonato. Al respecto, el jefe de Alpine no cerró las puertas.

"Todavía no lo he considerado profundamente. No sé qué está pasando en Williams, pero he oído los rumores. En el pasado, cuando McLaren vino a nosotros y nos preguntó: ‘Oye, ¿podemos usarlo [Piastri] como piloto reserva?', les dijimos que sí. La razón de eso es que cuanto más tiempo pueda estar sentado en un coche en vez de en el box, mejor. Así que tendríamos esa opción estratégicamente en mente. Pero en cuanto a lo que está pasando en Williams, no lo sé".