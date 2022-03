Tuvieron que pasar 216 Grandes Premios para que el mexicano Sergio “Checo” Pérez consiguiera su primera pole en la Formula Uno. Esto desató diversas reacciones, incluyendo las del propio mexicano, quien no pudo creer la hazaña que había conseguido en el Gran Premio de Arabia Saudita, donde sorprendió a todos los aficionados pendientes de la carrera en lo que fue la recta final, donde su experiencia se mostró como nunca y consiguió sumar una ventaja de 25 milésimas, que le dio al final la Pole Position, y así le arrebató el primer puesto al volante de Ferrari, Charles Leclerc.

Esto generó una gran emoción en el originario de Guadalajara, Jalisco, quien no cabía de la impresión por lo conseguido, pues no sólo era de gran valor para él sino para todo México al ser el primer azteca en conseguir este récord en la máxima categoría del automovilismo: "Me tomó un par de carreras, pero qué vuelta, hombre, ¡Fue increíble!", así lo dio a conocer tras bajarse de su monoplaza RB18.

Pero esta proeza reconoció Pérez que no sería sencilla de igualar, pues fue un instante en la vida en la que se dieron las condiciones pertinentes para conseguirlo, pero eso asegura que incluso le da mucho más mérito a lo conseguido en el circuito de Jeddah, el cual está viviendo momentos de tensión tras los ataques de misiles que se dieron cerca de ahí: "Puedo hacer mil vueltas, pero no me va a salir como la que hice, fue increíble".

Eso no evitó que Pérez diera a conocer cuál había sido la clave para conseguir este resultado que lo sigue elevando en los libros de historia del automovilismo tanto mexicano como internacional, pues asegura que buscar una vuelta perfecta es un riesgo, y depende de la precisión y confianza que se tenga en un circuito tan complicado como el asiático: "Es la vuelta más difícil de todo el calendario, si haces pole aquí la puedes hacer en cualquier otro lugar".

Por último, el mexicano reconoció que este resultado no se lo esperaba dadas las condiciones que había mostrado el que parece ser el equipo a vencer esta temporada, Ferrari, que ya todos creían que la pole la tenían asegurada: "No esperábamos demasiado con los Ferrari en la clasificación, estábamos enfocados principalmente en la carrera, esperemos que consigamos mañana el resultado".

Mientras que Checo saldrá de primero en la parrilla de este domingo, su coequipero, Max Verstappen hará lo propio desde el cuarto puesto, donde intentará liberarse de lo obtenido en el GP de Bahréin en donde ni él ni el tricolor pudieron terminar la carrera por problemas en sus autos, una situación que dejó a Red Bull sin puntos a dos fechas de que arrancara la temporada de la F1.