El viernes se estrenó en Netflix la cuarta temporada de "Formula 1: Drive to Survive", el documental que muestra la pasión con la que los protagonistas viven cada uno de los Grandes Premios del torneo de automovilismo más importante del mundo. Cientos de miles de mexicanos (y personas de otra nacionalidad) solo la mirarán por Sergio Pérez, piloto de Red Bull Racing que tuvo un año más que positivo. Pero...

No tenemos muy buenas noticias para los fanáticos de Checo, ya que los productores de esta serie que es furor han decidido darle escaso protagonismo en esta nueva entrega. A continuación, te contamos en qué capitulos aparece y en qué contexto lo hace. Probablemente te decepciones, aunque quizás todo se arregle con el cierre en Abu Dabi. Checa.

¿En qué capítulos de Drive to Survive aparece Sergio Pérez?

En México había mucha expectativa con esta temporada de Drive to Survive, pero lamentablemente Sergio Pérez no es el foco de ningún capítulo. De hecho, se tiene que conformar con aparecer en escenas muy específicas y cortas, algo que seguramente no deje contentos a sus máximos fanáticos. Si bien era el gran protagonista en el póster oficial de la serie (por delante de Lewis Hamilton), esto no es así en la realidad.

Pasando a los números podremos ver a Checo en 6 de los 10 episodios, aunque solamente en uno de ellos aparece entregando una entrevista exclusiva. En el capítulo 1 es cuando esto sucede: cuando Red Bull le da la bienvenida a la escudería. Luego, cuenta con breves lapsos de tiempo en los capítulos 2, 3, 6 y 8. Allí tiene un rol completamente secundario, con declaraciones al pasar y sin acción en la pista.

Su última y más importante aparición es en el capítulo 10, el cierre de la temporada. Claro, allí se revive todo lo sucedido en el Gran Premio de Abu Dabi, donde su compañero Max Verstappen se consagró como Campeón del Mundo. Podremos escuchar sus conversaciones con el equipo, disfrutar nuevamente de su espectacular defensa sobre Lewis Hamilton y verlo celebrar la hazaña del neerlandés. Además, por si fuera poco, Christian Horner lo elogia ante los micrófonos.