A una semana del inicio de la temporada 2022 de la Fórmula 1, con la carrera que el próximo domingo se disputará en Bahrein, comenzó a calentarse la disputa entre Red Bull y Mercedes, las dos escuderías que son máximas candidatas a volver a pelear por el campeonato de constructores.

Sucede que una vez más desde Mercedes han tenido varios problemas en los testeos previos, lo que generó ciertas dudas sobre el buen desempeño que podrían tener en el campeonato. Cosultado al respecto, sin embargo, Max Verstappen dijo desconfiar de esos inconvenientes y pensó que más bien son parte de una estrategia a la que ya han recurrido en el pasado.

"Siempre hacen eso. Si otro equipo lo está haciendo bien o se espera que lo pueda hacer bien, entonces ellos siempre dicen 'oh no, obviamente que no somos los favoritos'. Pero luego, una semana después, cuando las cosas van bien [para Mercedes], de repente dicen: 'oh no, hemos cambiado todo por completo en solo una semana. No ha sido un trabajo normal, es algo increíble. Gracias a todas las personas de la fábrica'", se burló el compañero de equipo de Checo Pérez.

Y recordó: "También estuvieron así el año pasado, y después fueron muy fuertes durante el primer fin de semana de carreras". Ademas, elogió a otra escudería por su rendimiento en los testeos: "Siempre es difícil decir quién es el más rápido, pero lo que he visto y lo que creo que es agradable para la Fórmula 1, por supuesto, es que Ferrari parece ser consistentemente rápido. Al menos es obvio que tienen un coche estable en este momento".

Productiva sesión de Checo Pérez en Bahrein

La escudería Red Bull Racing, donde milita el mexicano Sergio “Checo” Pérez, tuvo una sesión productiva en bahrein después de que el originario de Guadalajara, Jalisco, tuviera una jornada matutina más que tranquila y a la vez llena de mucha retroalimentación, pues “Checo” consiguió completar 69 vueltas, las cuáles lo colocaron como el cuarto piloto más rápido de la sesión que emocionó a los seguidores de la máxima categoría del automovilismo.