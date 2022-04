Helmut Marko no ocultó su felicidad al ver cómo el piloto de Red Bull le sacaba una vuelta a Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton tuvo, nuevamente, un fin de semana para el olvido. Esta temporada no ha iniciado de la mejor manera para él, y está sufriendo en demasía un monoplaza que no le permite ser competitivo. Tal es así, que tras cruzar la meta en el puesto 14 en el Gran Premio de Emilia-Romaña, Toto Wolff le ofreció disculpas a través de la radio del equipo. "Perdón por este auto. Era inconducible y no te mereces un auto así", señaló el jefe.

El siete veces campeón del mundo de la Formula 1 no tuvo ritmo en Imola, y hasta tuvo que ver cómo Max Verstappen le sacaba una vuelta completa. Esto generó, por supuesto, caras largas en Mercedes-AMG Petronas y sonrisas imposibles de esconder en Red Bull Racing. Helmut Marko, asesor de la escudería austríaca, habló con los medios internacionales tras el GP y disfrutó de esta situación.

"Quiero decir, nosotros le doblamos. ¡Quizás esté pensando en que debería de haberse retirado el año pasado!", apuntó entre risas el polémico directivo. Cabe recordar que hubo muchos rumores sobre el posible retiro de Lewis Hamilton de las competencias, ya que el pasado 12 de diciembre perdió el título de manera insólita ante Max Verstappen en Abu Dabi. ¿Habrá respuesta del británico?

Helmut Marko humilló a Ferrari y Mercedes

El asesor señaló: "Todo fue perfecto hoy y creo que fuimos los más rápidos nuevamente durante la parada en boxes, así que todo salió muy bien hoy, eso es todo lo que podemos hacer. En realidad fue una carrera aburrida, pero muy estresante. Fue fácil para Max (Verstappen) y (Sergio) Pérez, quien también hizo lo mejor que pudo. Esa fue la respuesta correcta a Melbourne".

Helmut Marko halagó a Sergio Pérez y Max Verstappen

Por otra parte, Marko aprovechó para soltar algunos elogios a sus pilotos, quienes están haciendo un gran trabajo en este 2022. "Ahora tenemos dos pilotos muy fuertes. Pérez se está volviendo más fuerte, así que desde ese punto de vista somos optimistas sobre el futuro. Max perdió 18 puntos dos veces (abandonó en Baréin y Australia por fallas en su coche), así que estaría por delante con facilidad", sentenció.