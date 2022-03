En la jornada de este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Baréin, la primera fecha de la temporada 2022 de la Formula 1. Charles Leclerc y Carlos Sainz le dieron el 1-2 a la escudería Ferrari, que está mostrando una gran mejoría con respecto a los últimos años y se proclama como gran candidato a pelear el título este año. Y mientras Mercedes-AMG sumó buenos puntos de la mano de Lewis Hamilton y George Russell, en Red Bull terminaron con caras largas...

Es que Max Verstappen y Sergio Pérez tuvieron un gran rendimiento, pero sufrieron distintas fallas en sus motores cuando restaban escasos kilómetros para el final de la carrera. El neerlandés tenía el segundo puesto casi asegurado; mientras que el mexicano tenía el cuarto lugar en el bolsillo y posteriormente estaba a punto de firmar el podio por el abandono de su compañero de equipo.

Helmut Marko, asesor de la escudería austríaca, confirmó que ambos monoplazas presentaron problemas para que llegara la suficiente cantidad de combustible al motor, por lo que debieron abandonar el GP antes de tiempo. A pesar de esta situación, Checo recibió elogios por parte de los portales de automovilismo más importantes del mundo, pero también fue muy castigado por otros.

Crash sobre el rendimiento de Sergio Pérez

Crash, portal que lo elogió al mexicano, sostuvo: "Pérez disfrutó de una de sus mejores salidas clasificatorias como piloto de Red Bull, por detrás de su compañero de equipo Verstappen por poco menos de tres décimas. Después de perder ante Hamilton y Magnussen al principio, Pérez pronto se recuperó hasta el cuarto lugar. No tenía el ritmo del trío principal, pero sus tiempos de vuelta en los medios, cuando el trío principal estaba en los suaves, eran fuertes, mostrando al resto que era un neumático de carrera competitivo. Pérez mantuvo a raya a Hamilton hasta que un problema con el sistema de combustible hizo que su motor se apagara y diera un trompo en la Curva 1".

The Race sobre el rendimiento de Sergio Pérez

"Estaba en camino para el tercer lugar, solo para que las llantas traseras se bloquearan en la Curva 1 gracias al problema del combustible y provocaran un trompo que lo sacó la carrera. Eso puso fin a un trabajo sólido, pero poco espectacular, de fin de semana para Pérez", apuntó The Race, que no dudó en resaltar que Checo no brilló.

Planet F1 sobre el rendimiento de Sergio Pérez

"Una actuación hasta entonces que mostró al mexicano es lo que la mayoría de los expertos piensan que es: un 'compañero' sólido para Verstappen, pero no un contendiente al campeonato por derecho propio", mencionó con contundencia Planet F1, bajando a Sergio Pérez de la pelea por el título.