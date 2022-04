Sergio Pérez salió segundo en el Gran Premio de Emilia-Romaña, pero no es suficiente para cautivar a la prensa.

Sergio Pérez volvió a dejar en claro en el Gran Premio de Emilia-Romaña que está para grandes cosas, no solo para ser la segunda espada de Max Verstappen en Red Bull Racing. A pesar de que las cosas no le salieron en la etapa 3 de la clasificación, supo correr desde atrás desde el sábado y finalizó segundo en la carrera del domingo. Superó sin demasiados problemas a Charles Leclerc, líder del campeonato, lo que habla de su actual nivel.

El piloto mexicano cada vez entiende mejor su monoplaza y no se conforma con hacer podios: quiere victorias y pelear por el título. Esto, sin embargo, no le alcanza para cautivar a la prensa internacional. Nuevamente, fue despreciado por algunos de los portales más importantes del mundo de automovilismo, a quienes verdaderamente les cuesta darle una buena puntuación. Si no, ¿cómo se explica que siempre esté por debajo de George Russell y Lando Norris?

Crash le dio un 8 de puntuación (1 menos que a Russell, Bottas, Tsunoda y Vettel; 2 menos que a Norris). "Sergio Pérez no maximizó el RB18 en la clasificación ya que cayó al séptimo lugar, pero aprovechó al máximo el sprint del sábado para asegurar el tercer lugar en la parrilla. Con una buena salida adelantó a Leclerc, donde permaneció el resto de la carrera a pesar de la intensa presión del monegasco", explicó.

The Race le dio un 7.5 de puntuación (1 menos que a Russell, Norris y Albon; 2 menos que a Vettel). "Una combinación de banderas rojas inoportunas y sus propias excursiones fuera de la pista se sumaron a una Q3 desordenada para Pérez. En el Sprint, aprovechó al máximo la oportunidad que se le presentó para recuperarse de su decepcionante clasificación finalizando tercero. En la carrera Pérez mantuvo esa posición (2º) en todo momento tras adelantar a Leclerc en el principio. Veredicto: Decepcionante clasificación, que perjudica su calificación, pero se recuperó para hacer bien el trabajo para el que Red Bull lo emplea", señaló.

Planet F1 sí fue un poco más justo con el mexicano y le dio un 9 de puntuación (igual que a Russell y Norris). "La calificación no siguió el camino de Pérez, pero se abrió camino de regreso al tercer lugar en el sprint y también clavó el comienzo en el gran premio para adelantarse a Leclerc y proporcionarle a Verstappen un amortiguador. Hubo un error en la carrera del mexicano que le dio a Leclerc la oportunidad de acercarse a él, pero por lo demás, esta fue otra actuación sólida como una roca", aseguró.