En la mañana de hoy comenzó a disputarse el Gran Premio de Monza de la Fórmula 1 con un Red Bull y Max Verstappen dominantes en el campeonato de constructores. Por otro lado, luego del buen inicio de Ferrari en su casa, el campeón del mundo neerlandés comentó que no le preocupa el buen viernes que tuvieron.

Sin duda, la escudería que dirige Chrisitian Horner se encuentra imparable desde su regreso de las vacaciones de verano. No es para menos debido a que desde el Gran Premio Francia hilvanaron cuatro victorias consecutivas y con mucha diferencia contra el tanden conformado por Charles Leclerc y Carlos Sainz.

Por otra parte, en el inicio del Gran Premio de Monza Ferrari mostró una buena perfomance en las primeras dos prácticas libres luego de que haya liderado la dupla de la escudería de Maranello. A pesar de esto, Max Verstappen volvió a mostrarse tranquilo y dijo que no le preocupa el buen ritmo mostrado por el equipo italiano.

“Parece que van bien. No me preocupa, pero todavía tenemos que ultimar algunas cosas. Si nos fijamos en las tandas largas, creo que estamos bastante bien, y eso es, por supuesto, lo más importante para la carrera", expresó el campeón del mundo. Y agregó: "Creo que el coche era bastante bueno, solo he probado algunas cosas de la FP1 a la FP2 para entender si se podían hacer mejor. Algunas funcionaron, otras no, y solo hicimos las pruebas para la carrera en la que tenemos la pequeña penalización, todo parece funcionar bastante bien".

De todas maneras, Verstappen comentó detalles que tienen que tener en cuenta para quedarse con otra victoria y que para esto será importante la puesta a punto del RB18. "Por supuesto que tenemos poca carga aerodinámica, pero nunca esperamos que sea como Spa, y si podemos encontrar una manera, aunque sea la mitad de Bélgica, creo que tenemos una buena oportunidad", finalizó.