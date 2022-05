El experimentado piloto español, representante de Alpine, no logró acceder a la Q3 y culpó de esto a su compatriota que actúa en Ferrari.

Fernando Alonso aún no logra encontrar el ritmo ideal de su Alpine en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2022. El experimentado piloto, que supo ser bicampeón años atrás, buscará en el GP de Miami comenzar a escalar en la tabla de posiciones, aunque para eso, deberá remontar también en la carrera de este domingo, ya que largará desde el 11° lugar tras lograr un tiempo de 1:30:407.

En la clasificación de este sábado, Fernando Alonso apenas pudo dar 14 vueltas en pistas, ya que no logró acceder a la Q3. Según el piloto de Alpine, el gran responsable de esto fue su compatriota, Carlos Sainz, quien saldrá en segundo lugar, detrás de su compañero de Ferrari, Charles Leclerc, actual líder del Campeonato de Pilotos.

Según Fernando Alonso, su compatriota Carlos Sainz fue el responsable de su mal desempeño en la última vuelta de la Q2, con la que no pudo meterse entre los diez primeros. Para el bicampeón, Sainz lo obstaculizó durante un largo tramo del segundo sector. Tras culminar su actuación, Alonso habló por radio con su equipo y explicó su visión de los hechos: “El Ferrari ha destrozado mi vuelta, no se quién de los dos ha sido. Lo he tenido delante de mí desde la curva 11 hasta la 16”, aseguró.

El español de 40 años no ocultó su enojo y se preguntó: “¿Están ellos en Q3? Supongo que sí. Ese puesto debería ser nuestro”. Además, dejó en claro que esperaba medidas por parte de la FIA para con Carlos Sainz: “Veremos cuantas posiciones de penalización le ponen”, dijo por radio al término de la Q2. Sin embargo, el hecho no se investigó ya que no se consideró antirreglamentario la acción del piloto de Ferrari.

Pesimista de cara al domingo

Aunque sabe que pueden ocurrir imprevistos, en líneas generales Fernando Alonso también evidenció cierta falta de confianza para alcanzar una buena posición en la carrera del domingo: "Ha sido una pena, pero en la última vuelta no pudimos marcar tiempo. Un Ferrari estaba en medio durante todo el segundo sector. Salí de la curva 16 una décima mejor, es casi inaceptable. De cara a mañana, es difícil adelantar pero habrá coches de seguridad y oportunidades. Veremos lo que podemos hacer", dijo a su equipo por radio.