Lewis Hamilton vive días inusuales para él, luego de un muy flojo inicio en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Después de muchos años siendo el gran dominador del certamen, el piloto británico, siete veces campeón mundial, ve cómo Mercedes no logra acercarse al ritmo competitivo de Ferrari y Red Bull, las escuderías que comenzaron de buena manera el año y se perfilan para pelear por el título.

Mucho se ha hablado sobre el futuro de Lewis Hamilton en la Fórmula 1, y son varias las voces que creen que el británico podría replantearse su continuidad en caso de que los buenos resultados sigan sin llegar. Al debate parece haberse sumado Fernando Alonso, quien fuera su ex compañero en McLaren. El experimentado piloto español brindó su análisis de la competición y dejó en evidencia el mal momento de Mercedes.

Si bien Alonso reconoce a Hamilton, considera que sus logros se debieron mayoritariamente al buen auto que le tocó conducir: “Esto es la Fórmula 1. Siempre ha sido así… Cuando Ayrton Senna ganó títulos y carreras, tenía el coche más rápido. Cuando gané dos títulos, tuve el coche más rápido. Michael Schumacher también tuvo el coche más rápido en su época”, analizó el español de 40 años.

Asimismo, Alonso se refirió al mal momento que atraviesan Hamilton y Mercedes: "Lewis (Hamilton) batió todos los récords de carrera y de 'pole position' porque tenía el coche más rápido. Ahora puede ser capaz de conducir muy bien, pero cruzará la línea de meta en el 13º lugar. Así es como funciona la Fórmula 1", reflexionó. De momento, Hamilton ocupa el 7° lugar en la tabla de posiciones, con apenas 28 unidades, muy lejos de los 86 con los que lidera Charles Leclerc.

Alonso descarta el retiro en el corto plazo

A pesar de su avanzada edad, Fernando Alonso no se plantea despedirse de la Fórmula 1 en el corto plazo. "Me siento mejor que los demás. Cuando alguien venga y yo vea que me gane por habilidad pura y vea que ya no soy bueno en salidas, que ya no soy bueno en preparar el coche o que el coche al otro lado del garaje es un segundo más rápido que yo y no puedo igualar esos tiempos, quizá levante la mano y diga 'es tiempo de pensar en otra cosa", contó en diálogo con la página especializada Race Fans.