Ya estamos inmersos en el Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1, el cual definirá al gran campeón mundial de pilotos y también al equipo que se quedará con el título de constructores. En este marco, Red Bull Racing y Mercedes AMG Petronas lo darán todo en la batalla principal, donde Checo Pérez espera tener una gran actuación para ser factor en su equipo.

Max Verstappen y Lewis Hamilton, las dos bestias que tiene la F1 en la actualidad y que llegan empatados en puntos a la última fecha, despertaron pronósticos en los aficionados, especialistas y también en los propios pilotos. Tal es así que los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz confesaron que ya tienen a sus candidatos a ganador.

Fernando Alonso ve campeón a Verstappen

"Vimos la vuelta en Jeddah (clasificación) hasta que tocó el muro en la última curva. Esa vuelta venía por parte de Max, no del Red Bull, así que creo que de alguna manera... pero esa es mi opinión. Mercedes se merece el campeonato de Constructores porque creo que el coche es superior y quizás Max, en general, ha estado un paso por delante de todos todo el año", confesó el dos veces campeón en la rueda de prensa.

Carlos Sainz no lo reveló, pero parece inclinarse por Hamilton

En el discurso del piloto de Ferrari parece desprenderse que confía más en el británico que en el neerlandés: "Si la última carrera es limpia, el campeón también lo será. Durante un año se pueden cometer errores por parte de todos, pero si la última batalla es limpia será justo para el que lo gane", confesó. Y añadió: "No me voy a mojar sobre eso. Si no eres compañero de ambos no puedes saber si está muy por encima tuyo o no, porque no compartes coche. He sido compañero de Max y sé que es buenísimo... pero no es imbatible. Entiendo lo que Fernando quiere decir".

"Tengo mi opinión, claro, y tengo en mi cabeza de forma perfecta quién va a ganar, pero no os lo voy a decir. Es imposible estar al 50% en estas cosas, siempre tienes o una preferencia o una sensación. Lo que sí veo es tanta crispación tanto insulto en redes sociales hacia un lado y otro y tanto abuso, que no me apetece meterme en la pomada, no me aporta nada", concluyó.