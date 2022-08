El Gran Premio de Bélgica significó para Sergio Pérez volver a subirse a un podio después de la merma que había padecido hacia el final de la primera mitad de la temporada 2022. El mexicano comenzó y finalizó en el segundo lugar por detrás de su coequipero, Max Verstappen, quien señaló una remontada épica y parece encaminarse a lograr el bicampeonato mundial de la Fórmula 1.

Checo ya había tenido un muy buen sábado de clasificación, culminando en la tercera colocación que le permitió largar segundo debido a la penalización del neerlandés. Esta mejora en su rendimiento en comparación a los últimos Grandes Premios fue analizada por Helmut Marko, quien suele caracterizarse por ser crítico del piloto nacido en Guadalajara. Aunque en esta oportunidad lo hizo con cuestionables declaraciones.

El polémico asesor de Red Bull Racing, conocido por sus palabras sin filtro y sin medir ningún tipo de consecuencias, fue discriminatorio con el piloto mexicano de su propia escudería. Incluso con dichos imprecisos, aseguró que los vaivénes en la conducción de Checo Pérez se deben a su lugar de nacimiento.

"Como sudamericano, generalmente Checo Pérez tiene muchos altibajos", fueron los racistas dichos de Helmut Marko en diálogo para Sky Alemania. Al parecer, este influyente personaje en la vida de la escudería austríaca tampoco sabe que México no forma parte de Sudamérica si no de Norteamérica.

La anterior discriminación de Marko a Pérez

No es la primera vez que Checo Pérez ha sido blanco de criticas discriminatorias por parte de Helmut Marko. Y es que durante durante los entrenamientos en Jeddah de cara al GP de Arabia Saudita, el expiloto de 79 años dijo no comprender el miedo del tapatío: "Max no tiene miedo, pero Pérez está muy asustado, aunque no es muy distinto a cómo se vive en la Ciudad de México", fueron aquellas palabras.