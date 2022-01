Ya ha quedado atrás la apasionante definición de la temporada 2022 de la Fórmula 1, la cual tuvo a Max Verstappen como flamante campeón del mundo tras una épica pero polémica remontada en el Gran Premio de Abu Dhabi. Sin embargo, el resultado ha pegado duro en Lewis Hamilton, quien continúa contemplando su futuro en el Gran Circo.

Mientras Mercedes aguarda lo que sucederá con el británico, voces autorizadas opinan al respecto de la situación. En este caso fue Jacques Villeneuve, ganador del título de pilotos en 1997 a bordo de su Williams, quien también protagonizó un caliente final cuando Michael Schumacher lo chocó con su Ferrari mientras luchaban por el galardón.

El automovilista canadiense se refirió a lo sucedido en el Yas Marina Circuit en diciembre pasado, y consideró que es algo bueno para la categoría ya que abre la puerta para el regreso y venganza de Lewis Hamilton: "Es bueno para el deporte de todos modos porque Lewis ahora tiene que volver y tratar de ganar su octavo campeonato y ser agresivo para conseguirlo", dijo Villeneuve.

Desde el duro golpe sufrido en la última fecha del calendario, el multicampeón de Mercedes ha hecho silencio en las redes sociales y los medios de comunicación. Al respecto Villeneuve analizó: "Es realmente un lío saber qué pasa por la cabeza de la gente cuando la temporada es muy larga, crees que sabes por dónde va a salir y no sale como esperas, y sientes que te lo han robado. Supongo que la reacción es bastante negativa. Pero hay que volver a ponerse en marcha".

+ TOTO WOLFF REVELA EL INFIERNO DE LEWIS HAMILTON

"A fin de cuentas, ha corrido mucha tinta en los periódicos. Bueno, ¿quién sabe? Nadie esperaba que Nico Rosberg no volviera y que de repente se despertara una mañana y le dijera a todo el mundo que, en cierto modo, no le apasionaban las carreras. Ese no parece ser el caso de Lewis, pero ¿quién sabe?”, continuó.

.