El Gran Premio de Singapur nos dio una de las mejores imágenes de Sergio Pérez en su carrera en la Formula 1: no solo tuvo el privilegio de ganar, sino que lo hizo de una manera aplastante sobre el resto de competidores. Tal es así que fue elogiado por Christian Horner, Helmut Marko y hasta por la prensa internacional, que tanto disfruta en criticarlo después de cada fecha.

Además de estirar la definición del campeonato, esta victoria le sirve a Checo para acercarse a Charles Leclerc en la pelea por el segundo puesto. Y en Marina Bay le ganó la pulseada a él, ni más ni menos, por lo que la alegría fue doble. El monegasco, una vez cruzó la meta, se sinceró sobre lo ocurrido y lanzó una confesión sobre el rendimiento del mexicano. ¿Qué dijo?

"¿Qué ocurrió en la salida? Todavía no lo sé. Si he cometido un error en mi forma de hacer las cosas, o si es otra cosa, tendremos que analizarlo. Lo único que sentí es que se me fueron un poco las neumáticos, y lo perdí, y vi que Checo tuvo una salida increíble. Así que sí, así sucedió", admitió el piloto de Ferrari, que no tardó en perder el liderazgo en manos del de Red Bull Racing.

Más adelante, sobre la diferencia que le sacó Sergio Pérez sobre las vueltas finales, reveló: "Me sorprendió bastante porque, en cuanto perdí el DRS, creo que fue exactamente en el momento en que también los neumáticos de Checo empezaron a funcionar correctamente. Desafortunadamente, entonces lo perdí un poco”.

"Pero sí, antes de eso, todo estaba realmente al límite. Quiero decir, en el aire sucio, en condiciones como estas, el más mínimo error, lo pagas caro. Así que cometí algunos errores. Sólo intentaba estar lo más cerca posible porque tenía que hacer básicamente los adelantamientos en la recta. Tuve una vuelta en la que estuve muy cerca. Y realmente pensé en ir por el interior y frenar más tarde. Pero para mí, no valía la pena. Así que estaba esperando la oportunidad adecuada. Pero por desgracia no llegó al final", sentenció Leclerc.