Uno de los movimientos de mercado más interesantes de cara a la temporada 2023 de la Formula 1 involucra a Nyck de Vries, piloto neerlandés de 27 años que recibirá la primera oportunidad grande de su carrera. Luego de haberse destacado en el Gran Premio de Italia, en donde reemplazó a Alex Albon y quedó noveno a bordo de un Williams, en Red Bull Racing actuaron de manera rápida y abrocharon su contratación.

La escudería austríaca le ve muchísimo potencial, por lo que lo ha firmado y le dará un asiento en AlphaTauri, mismo que abandonó Pierre Gasly para irse a Alpine. La confianza en el compatriota de Max Verstappen es total, y además de potenciarlo a futuro cercano se lo quitaron de las manos a su principal "enemigo": Mercedes-AMG Petronas. Claro, fue piloto de reserva allí durante el último año.

Mike Elliott, director técnico del equipo alemán, se sinceró sobre la salida de Nyck de Vries y hasta le lanzó una dura advertencia para que no revele ningún tipo de información sobre el monoplaza W13, ya que estará trabajando con él hasta diciembre de este 2022. "Estamos muy contentos por él, por la oportunidad que tiene. Quizá sea una pena el lugar al que va, pero es lo que hay", mencionó.

Más adelante añadió: "Creo que tenemos fe en que podemos subirlo al coche, hacer pruebas con él, y podemos confiar en que no mirará las cosas que no queremos que mire, y creo que hará un buen trabajo. Creo que ha sido muy honrado en su trato con nosotros, así que no hay que preocuparse".

"Se merece la oportunidad, creo que ha demostrado que es un muy buen piloto. Tenerlo en el garaje ha sido brillante, es un tipo realmente agradable, muy centrado, y entiende el coche. El aprendizaje se produce a un ritmo tan rápido que lo que ha hecho hace un año probablemente ya no es particularmente útil para él. Creo que lo que más puede llevarse de aquí es la forma en que trabajamos juntos, nuestros procesos y nuestros sistemas", sentenció Elliott, quien dejó en claro que en Mercedes no tienen dudas de que el neerlandés será leal y no hará "trampas" para beneficiar a Red Bull.