En el Gran Premio de Japón sucedió lo que todos esperaban: Max Verstappen volvió a demostrar que está un escalón por encima del resto de competidores, ganó con soltura y se coronó como Bicampeón mundial de Formula 1. En esta temporada no tuvo rival, esa es la realidad. Es por este motivo que el resto de escuderías y pilotos tendrán que pensar cómo frenarlo de cara al próximo año...

El neerlandés casi que ni sudó en este 2022, y a sus 25 años ya puede presumir de dos títulos en la élite del automovilismo. Por supuesto que recibió elogios y felicitaciones de todos lados, pero una de las palabras más esperadas era la de Lewis Hamilton. Su "enemigo" del 2021 ni siquiera tuvo oportunidad de competir con su monoplaza, algo que sin dudas lo dejó molesto.

En entrevista con la Sky Sports tras la carrera en el Circuito de Suzuka, el británico lanzó un conciso y tajante: "Felicidades a Max". Sin más. Está claro: no le gusta perder a nada, y menos que el rival que le quitó el título de manera increíble en 2021 siga en lo más alto mientras que él se tenga que conformar con haberse subido a 6 podios.

Más adelante, Lewis Hamilton amenazó a SuperMax de cara a la temporada 2023 de Formula 1: "Nosotros sabemos cuáles son los problemas de este coche. Creo en nosotros como equipo, no hemos pasado de ser campeones del mundo a no poder construir un buen coche. ¿Rectificaremos todos los problemas a los que nos enfrentamos este año? Lo averiguaremos cuando lleguemos. No tengo duda de que tendremos un coche mejor el próximo año".

Charles Leclerc felicitó a Max Verstappen

Charles Leclerc, el piloto que más cerca estuvo de hacerle sombra a Verstappen, señaló: "Enhorabuena a Max por su segundo campeonato del mundo, nosotros seguiremos empujando hasta el final. Ha sido una batalla con Max hasta este punto de la temporada. Creo que el titulo de Max era cuestión de tiempo. esperábamos que ganara el campeonato".