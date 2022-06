Sergio Pérez cortó su buena racha en Montreal y los portales más importantes de Formula 1 no se lo perdonaron.

Sergio Pérez vivió una verdadera pesadilla en el Gran Premio de Canadá. A pesar de que tuvo buenos momentos en las prácticas, en la clasificación dio un flojo papel (13º) y en la carrera sufrió una falla en la caja de cambios que lo obligó a retirar su monoplaza del Circuito Gilles Villeneuve de Montreal en el giro 9. De esta manera, cortó su buena racha y se fue sin sumar ni un solo punto.

Esto, evidentemente, lo perjudica en su aspiración de pelear por el campeonato mundial de la Formula 1. Su compañero, Max Verstappen, volvió a ganar y le sacó 25 puntos más en la clasificación general; mientras que Charles Leclerc sumó 10 unidades y se acercó al mexicano. Como era de esperarse, los portales internacionales más importantes del automovilismo lo aniquilaron por su mal desempeño. Esto opinaron de Checo.

The Race le dio un 3.5 de valoración (solo Tsunoda y Latifi recibieron menos). Además de criticarlo por su floja clasificación, señaló: "Pérez se adelantó a Albon y Bottas en la primera vuelta para correr 11° y subió al 10° gracias a la parada en boxes forzada de Magnussen, pero se retiró con un problema en la caja de cambios en la octava vuelta. Veredicto: Hizo poco para compensar su error de calificación antes de su jubilación anticipada".

Crash le dio un 5 de valoración (solo Tsunoda recibió menos). "Fue un fin de semana difícil para Pérez y sus escasas posibilidades de título. El mexicano se estrelló en la Q2 y su carrera terminó prematuramente debido a un presunto problema con la caja de cambios. Pérez no se vio cómodo durante todo el fin de semana y ahora está a 46 puntos de su compañero de equipo Verstappen", apuntó.

Planet F1, mientras tanto, decidió no puntuarlo (fue al único al que no le entregó una valoración). "Un encuentro con las barreras puso fin a la calificación de Pérez, y poco a poco se estaba abriendo camino en la pista cuando perdió el impulso y tuvo que retirarse siendo décimo en la vuelta nueve. Todavía era demasiado pronto para asignar una calificación ya que la carrera del mexicano no se había desarrollado adecuadamente en esa etapa", explicó.