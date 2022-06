Sergio Pérez hizo un gran trabajo en el Gran Premio de Azerbaiyán, pero los portales de F1 no quedaron contentos con su rendimiento.

A pesar de que sufrió algunas limitaciones con sus neumáticos, Sergio Pérez cerró un gran fin de semana en Azerbaiyán. Brilló en las prácticas, fue el segundo piloto más veloz en la etapa de clasificación y mantuvo el puesto en la carrera del domingo. Esto, sumado al punto bonus por quedarse con la vuelta rápida, le permitió colarse en el segundo lugar en la tabla de pilotos y dejar bien en claro que peleará por el campeonato mundial de la Formula 1.

Si bien no fue el mejor Gran Premio de su carrera, Checo tuvo un trabajo sólido y continúa sumando puntos muy importantes para Red Bull Racing. Esto, sin embargo, no le alcanza para conquistar a la prensa internacional. Una vez más, algunos de los portales más importantes del mundo del automovilismo lo despreciaron y le dieron menos valor a su trabajo del que realmente merece. Checa.

Planet F1 le dio un 7.5 de valoración (menos que a Verstappen, Russell, Hamilton y Gasly, entre otros). "Un comienzo brillante del mexicano desde la P2 lo puso en cabeza, pero todo pareció cambiar desde el momento en que se desplegó el Virtual Safety Car tras el retiro de Carlos Sainz y después de que Charles Leclerc hiciera una parada en boxes, Pérez no tuvo ningún amortiguador entre él y Verstappen. Fue cerrado y superado (por Max) y desde entonces no tuvo respuesta a la velocidad de su compañero de equipo, teniendo una segunda mitad del gran premio bastante solitaria con la posición de subcampeón asegurada salvo contratiempos", señaló.

The Race le dio un 7.5 de valoración (menos que a Verstappen, Russell, Leclerc y Gasly, entre otros). "Tomó la delantera al principio, pero inusualmente luchó con el manejo de los neumáticos. Sufrió el graining después de que el VSC le dio a Verstappen una gran ventaja de ritmo y la instrucción de no pelear significó que Pérez cediera el liderato fácilmente. A pesar del tiempo perdido en las paradas en boxes, su ritmo de carrera no fue tan bueno como el de Verstappen, lo que el equipo atribuyó a los problemas con los neumáticos", apuntó.

Crash le dio un 8 de valoración (menos que a Verstappen y Gasly). "Pérez estuvo impresionante en la calificación, derrotando a su compañero de equipo Verstappen por segunda carrera consecutiva. El mexicano abrió una ventaja de dos segundos sobre Leclerc en la fase inicial de la carrera, pero tuvo problemas para mantener el ritmo de carrera, lo que obligó a Red Bull a usar órdenes de equipo. Con Leclerc fuera del camino, Pérez tuvo un cómodo final de carrera, asegurando el segundo lugar",resaltó.