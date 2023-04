El Gran Premio de Australia de la temporada 2023 de la Fórmula 1 fue un fin de semana cargado de emoción y también de polémica. Max Verstappen volvió a quedarse con la victoria y lidera con comodidad la tabla de pilotos, mientras que en segundo lugar se ubicó Lewis Hamilton, quien con una gran conducción logró que su monoplaza no pueda ser rebasado por Fernando Alonso, el tercer puesto.

Después de un 2022 con un Mercedes relegado y tras volver al podio después del Gran Premio de Interlagos del año pasado, el británico confesó que aún no se siente del todo cómodo con el coche de las flechas plateadas, pero envió un mensaje optimista a largo plazo, en donde pronostica un posible "cierre de la brecha" con Red Bull Racing, la escudería dominante donde también se desempeña Sergio Pérez.

"Todavía me siento incómodo en el auto, no me siento conectado a él, así que conduzco lo mejor que puedo desde esa desconexión. Estoy trabajando duro para tratar de crear esa conexión, pero es un proyecto a largo plazo", comenzó declarando el siete veces campeón del mundo.

"Aún así, teniendo en cuenta que hemos estado por debajo del rendimiento y el ritmo constante en comparación con los Red Bull, para nosotros estar aquí peleando con Aston Martin, es increíble en este punto de la temporada. Tenemos que seguir luchando, muchas gracias a todos en la fabrica, sigamos presionando. Si podemos cerrar esa brecha (con Red Bull), será difícil, pero no imposible", disparó.

Cómo quedó la tabla de pilotos de la F1

Nº Piloto Puntos 1 Max Verstappen 69 2 Sergio Pérez 54 3 Fernando Alonso 45 4 Lewis Hamilton 38 5 Carlos Sainz 20 6 Lance Stroll 20 7 George Russel 18 8 Lando Norris 8 9 Nico Hulkenberg 6 10 Charles Leclerc 6 11 Valteri Bottas 4 12 Esteban Ocon 4 13 Oscar Piastri 4 14 Pierre Gasly 4 15 Zhou Guanyu 2 16 Yuki Tsunoa 1 17 Kevin Magnussen 1 18 Alexander Albon 1 19 Logan Sargeant 0 20 Nyck de Vries 0

Cómo quedó la tabla de constructores de la F1