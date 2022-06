El Gran Premio de Azerbaiyán no fue negativo para Mercedes-AMG Petronas en cuanto a la puntuación obtenida, sin embargo, sí lo fue para Lewis Hamilton por el padecimiento físico que le significó el efecto rebote, un fenómeno que ya encendió las alarmas y trajo fuerte repudio público por parte de los pilotos.

Durante la carrera disputada en el Circuito Callejero de Bakú, el siete veces campeón del mundo reportó dolores de espalda en varias oportundiades y debido a ese problema, mientras que, al finalizar la competencia, reveló que "rezaba para que acabara pronto".

Toto Wolff por su parte, le pegó duro a la FIA para que busque una solución y encendió las alarmas al advertir que "Lewis Hamilton podría ausentarse del Gran Premio de Canadá", admitiendo que ya tenían preparado a un piloto de reserva. Pero un día después, apareció el británico para calmar todas las preocupaciones.

Lewis Hamilton confirmó su participación en el Gran Premio de Canadá

Este lunes reapareció el propio Lewis Hamilton, quien a través de su cuenta de Instagram admitió que lo de Azerbaiyán fue "duro" y le trajo problemas para dormir, pero que no está en sus planes ausentarse del Gran Premio de Canadá, llevando alivio a todos sus fanáticos.

"La espalda está un poco dolorida y magullada, pero nada serio, por suerte. Me he sometido a acupuntura y fisioterapia con Ang (Angela Cullen, su fisioterapeuta) y estoy de camino a encontrarme con el equipo para trabajar con ellos en la mejora. Tenemos que seguir luchando. No hay mejor momento que el presente para unirse, y lo haremos. Estaré ahí este fin de semana, no me lo perdería por nada del mundo. Les deseo a todos un día y una semana increíbles", escribió el británico.

Cabe recordar que Mercedes-AMG Petronas es el equipo que más ha padecido el efecto rebote en lo que va de la temporada 2022 de la Fórmula 1. Sin ir más lejos, George Russell fue otro de los pilotos que alzó la voz y criticó duramente a las autoridades por no solucionar el problema.