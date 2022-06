En el Gran Premio de Azerbaiyán en el Circuito callejero de Bakú, Mercedes-AMG Petronas aprovechó una gran oportunidad y colocó a sus pilotos en el tercer y cuarto lugar. Si bien el equipo sigue presentando algunas limitaciones con la potencia y velocidad, siguen sumando unidades y ya se convirtieron en una real amenaza para Ferrari, quien hoy no puntuó por dos desafortunados abandonos.

Mientras George Russell volvió a tener un trabajo sólido y firmó podio, Lewis Hamilton fue elegido como el conductor del día y se quedó un escalón por debajo de su compañero. El experimentado británico sufrió durante toda la carrera el proposing de su monoplaza (W13), algo que ya se le ha vuelto una costumbre y los ingenieros alemanes deben cambiar con inmediatez.

"Sí, eso es lo único que ayuda (la emoción de obtener puntos a pesar de sufrir dolor). Solo (me queda) empujar, apretar los dientes por el dolor y la adrenalina. No puedo expresar el dolor que experimentas, especialmente en la recta de aquí (la principal)", reveló el siete veces campeón mundial de la Formula 1, quien claramente no la está pasando nada bien con su coche en esta temporada.

Más adelante, por si fuera poco, aseguró que lo único que deseaba era cruzar la meta lo antes posible, ya que el rebote le estaba haciendo vivir una verdadera pesadilla: "Al final solo estás rezando para que termine. Pero estábamos en una posición tan buena, tercero y cuarto, que era un gran resultado para el equipo. El equipo hizo un gran trabajo con la estrategia".

"Una vez que arreglemos este rebote, estaremos ahí en carrera, pero estábamos perdiendo, sin duda, más de un segundo solo por el rebote. O al menos un segundo. Estaré en la fábrica mañana, tenemos hablar mucho y seguir presionando", admitió el británico. Por último, elogió a su fisioterapeuta, Angela Cullen, por cuidar de su espalda: "Gracias a Dios tengo a Angela para hacerme una sesión de fisio todas las noches y acupuntura".