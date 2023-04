Max Verstappen es el líder que tiene el Campeonato Mundial de 2023, en un certamen que comenzó con un dominio avasallante de Red Bull. Sin embargo, Checo Pérez se ha mostrado en un bien nivel, con un único traspié, que fue la clasificación del Gran Premio de Australia, donde debió abandonar y se vio obligado a salir en el último lugar.

Sin embargo, en Red Bull no todo es armonía pese a la superioridad que muestran. Después de la polémica del año pasado, cuando Max Verstappen no ayudó a que Checo Pérez, los ánimos no quedaron del todo bien y en el reciente Gran Premio de Arabia Saudita, se reavivó la polémica cuando el neerlandés le quitó el punto extra por vuelta rápida al mexicano, impidiéndole ser líder en el Campeonato de Pilotos.

Una voz autorizada como la de Alain Prost, cuatro veces campeón del mundo, avisa sobre la situación que vive la escudería y el paso al frente que ha dado el mexicano: "En Red Bull, todo el sistema se basa en un piloto: Max Verstappen. En el pasado este enfoque ha funcionado bien, pero ahora estamos viendo los primeros signos de agotamiento. Sergio Pérez ya se ha asentado en el equipo y ha demostrado que puede ganar. Ahora no quiere dar un paso atrás para no perder su puesto".

En entrevista para el L’Équipe, Prost analizó: "Aunque el dominio de Red Bull continúe, creo que las próximas semanas serán muy importantes para el vigente campeón del mundo. Está claro que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, porque aunque estés arriba, pronto te puede estar esperando una crisis", avisó sobre Max Verstappen.

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

Después de la victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Australia, el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 retomará su actividad dentro de tres fines de semana: el próximo 30 de abril en el Gran Premio de Azerbaiyán.