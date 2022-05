¡Lo ve campeón! Ex piloto de Fórmula 1 cree que Checo Pérez puede pelear por el título

Checo Pérez ha tenido un buen comienzo de año en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2022, donde ya logró subirse al podio en dos ocasiones, luego de algunas carreras en las que Red Bull sufrió problemas tanto en su auto como en el de Max Verstappen. El piloto mexicano venía de un año muy irregular, en el que fue de menor a mayor durante su primer año con la nueva escudería.

En este momento, Checo Pérez es tercero en el campeonato de pilotos, y se muestra cada vez más cerca de su compañero, el neerlandés Max Verstappen, último campeón mundial y escolta de Charles Leclerc en el actual certamen. De hecho, el ex piloto británico, David Coulthard, considera que Checo puede ilusionarse con pelear por el título este año, vistas sus actuaciones en las primeras cuatro carreras.

Coulthard dio sus argumentos acerca de por qué Checo tiene chances de terminar en los puestos más altos: “Esta generación de coches se ha adaptado a su estilo de conducción un poco mejor. Está corriendo más cerca de Max (Verstappen), que en la temporada anterior. Creo que hay que tomarlo en serio como aspirante al campeonato”, aseguró en diálogo con el sitio especializado Motor Sport.

Asimismo, el ex piloto británico considera que Red Bull tiene un buen dúo con Verstappen y Checo Pérez y de que la buena relación es evidente: “Creo que son una gran pareja. Hay respeto, se comunican bien con los ingenieros. Si a Max no le gustara Checo en el equipo, no estaría en el equipo. Ese es el poder de la posición de Max”, analizó Coulthard.

Merece continuar en Red Bull

El contrato de Checo Pérez con la escudería austríaca finaliza a fin de año. Aunque Pierre Gasly aparezca como candidato para reemplazarlo, Coulthard señaló: “Creo que está haciendo más que suficiente para mantener su lugar en la Fórmula 1 y mantener su lugar como compañero de equipo de Max. Si te fijas en el ritmo de este año, han estado muy igualados”.