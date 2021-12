Luego de ser tundido y subestimado por la prensa internacional y distintas personalidades importantes del mundo de la Formula 1, Sergio Pérez cerró la temporada 2021 de la mejor manera posible. El piloto mexicano jugó para su equipo más que nunca, realizó una defensa espectacular sobre Lewis Hamilton y generó que Max Verstappen, su compañero, le recorte al británico una diferencia de casi 10 segundos. Es por eso que se ha ganado los halagos de toda la escudería de Red Bull Racing Honda.

"Es una leyenda", sostuvo el neerlandés a través de la radio del equipo una vez culminó la jugada de Checo en el Gran Premio de Abu Dabi. Tras coronarse, aseguró a los medios de comunicación: "Gané el campeonato por Checo", dejando en claro su conformismo con su colega. Y ahora, ya en frío, le tocó reaccionar y analizar la defensa completa en una entrevista con Ziggo Sport.

"Mira lo que está haciendo, es bellísimo", le comentó el periodista sobre Checo. Max Verstappen, con mucha seriedad, soltó: "Sí, es brillante. Esto no es normal. Cómo él defendió ahí, fue una locura. Cuántos segundos él (Lewis Hamilton) perdió. Es impresionante cómo él (Sergio Pérez) estaba defendiendo aquí. Es una locura, por Checo yo gané el campeonato".

"Lewis también tenía que tener cuidado, para mí eso era grandioso", añadió el piloto de 24 años. Más adelante, siguió halagando a Sergio Pérez: "No es normal lo que hace. Yo pienso que fue increíble cómo, por una vuelta o un poco más, él pudo aguantarlo. Yo los ví peleando en algún punto, me estaba acercando mucho. No fueron peligrosas las maniobras de Checo, eso es correr duro".

Max Verstappen se mostró muy contento con el trabajo del mexicano, quien una vez fue rebasado por Hamilton "no pudo hacer mucho más" debido al desgaste de sus neumáticos. Sin embargo, su labor fue más que suficiente para que el campeón del mundo pueda acercarse al británico y así evitar una probable parada "gratis" en boxes. Los dos conceptos que más repitió sobre Checo fueron anormalidad y locura, algo que resume muy bien la defensa del fanático del América.

