"No estaré en la parrilla en 2023": Piloto anuncia que no continuará en Fórmula 1 el próximo año

El Campeonato Mundial de Fórmula 1 ingresa en su etapa de definición, con Max Verstappen cada vez más cerca consagrarse bicampeón. Mientras tanto, van definiéndose los asientos de cara a la próxima temporada, la cual tendrá numerosos cambios en la parrilla.

El movimiento que comenzó el "efecto dominó" en la Fórmula 1 fue el de Fernando Alonso, quien confirmó que dejaría Alpine para pasar a Aston Martin. A partir de allí, comenzaron las especulaciones y negociaciones para definir los asientos de cara a 2023.

Con el reciente fichaje confirmado de Pierre Gasly por Alpine, quien se quedará sin lugar en la parrilla será Daniel Ricciardo: "Para ser honesto, conocía las noticias de Pierre. Sabía que llevaban un tiempo hablando y que estaban muy interesados en él". El australiano será reemplazado por Oscar Piastri en McLaren.

"Digamos que eestaba preparado para eso y no me sorprendió, así que estamos tratando de, digamos, navegar nuestro camino alrededor de eso y descubrir qué era lo siguiente. La realidad es que no estaré en la parrilla en 2023, creo que ahora sólo estoy tratando de prepararme para 2024", afirmó Ricciardo.

Ya piensa en la vuelta

Pese a su alejamiento, Ricciardo asegura que su intención es la de regresar: "El plan sigue siendo estar en Fórmula 1. Es como hacer una pausa por un momento, tal y como lo veo. Y digamos que en lo que respecta a mi carrera en Fórmula 1, la intención es total para 2024", manifestó.