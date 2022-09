Zhou Guanyu fue uno de los pilotos debutantes en esta temporada 2022 de Formula 1. Alfa Romeo le dio la oportunidad de oro y tuvo el privilegio de compartir equipo con Valtteri Bottas, que venía de ser descartado por Mercedes-AMG Petronas. A falta de seis fechas para que termine el año y con solo 6 unidades obtenidas, los altos mandos de la escudería ha tomado una decisión acerca de su futuro.

El joven piloto chino de 23 años había firmado hasta diciembre de este año, por lo que su continuidad en la máxima categoría del automovilismo iba a depender exclusivamente de sus resultados y de su adaptación a este nuevo mundo. Luego de los rumores, por fin llegó la confirmación oficial por parte de la directiva suiza: ¿le renovarán o lo dejarán ir?

Hace instantes, Alfa Romeo reveló en sus redes sociales que Zhou Guanyu se ha ganado una extensión en su vínculo y tendrá la confianza de todo el equipo por una temporada más. Esta noticia se da justamente en las vísperas de lo que será el Gran Premio de Singapur, escenario que albergará la primera fecha de Formula 1 en territorio asiático en lo que va del 2022.

"Desde el primer día de trabajo con el equipo, pude ver su enfoque tan positivo. Conocíamos sus cualidades en términos de velocidad, pero la rapidez con la que se adaptó al mundo de la Formula 1 fue una de las sorpresas de la temporada para nosotros. En el equipo, tanto su personalidad como su actitud nos impresionaron mucho", señaló con emotividad Frederic Vasseur, director del equipo.

Zhou Guanyu, por su parte, confesó: "Estoy muy contento, pero también agradecido al equipo. tuve un gran apoyo, me recibieron muy bien y todos me ayudaron a adaptarme en un contexto que no era fácil. No niego que quiero más en términos de resultados y el duro trabajo que hemos hecho desde el comienzo del año es sólo el primer paso hacia los objetivos que tenemos para la próxima temporada. Queda mucho por hacer, pero confío en nuestro trabajo: estoy deseando que llegue el siguiente capítulo de esta historia".

Así está la parrilla de pilotos de la F1 para 2023

Red Bull Racing

Piloto Contrato Max Verstappen 2028 Sergio Pérez 2024

Ferrari

Piloto Contrato Charles Leclerc 2024 Carlos Sainz 2024

Mercedes

Piloto Contrato George Russell 2023 Lewis Hamilton 2023

McLaren

Piloto Contrato Lando Norris 2025 Oscar Piastri 2024

Aston Martin

Piloto Contrato Fernando Alonso 2024 ¿Lance Stroll? ¿?

Lance Stroll aún no renueva contrato, pero es el hijo del propietario por lo que difícilmente salga del equipo.

Alpine

Piloto Contrato Esteban Ocon 2024 ¿? ¿?

Asiento libre tras la salida de Fernando Alonso. Pierre Gasly, candidato.

Alfa Romeo

Piloto Contrato Valtteri Bottas 2023 Zhou Guanyu 2023

Haas

Piloto Contrato Kevin Magnussen 2023 ¿? ¿?

Asiento libre, ya que todo parece indicar que no le renovarán contrato a Mick Schumacher. Guenther Steiner, jefe de Haas, tiene varios candidatos: Antonio Giovinazzi, Nico Hülkenberg y Pietro Fittipaldi.

AlphaTauri

Piloto Contrato Yuki Tsunoda 2023 ¿Pierre Gasly? 2023

Gasly tiene contrato, pero todo parece indicar que se marchará (Alpine, probablemente) y dejará el asiento libre.

Williams

Piloto Contrato Alexander Albon 2023 ¿? ¿?

Asiento libre, ya que Nicholas Latifi no continuará en la escudería después de esta temporada.