Red Bull Racing está marcando una clara diferencia con respecto al resto de competidores en la Fórmula 1, pero en Mercedes-AMG Petronas no creen que estén siendo del todo transparentes. George Russell, uno de sus pilotos, aseguró en el podcast Chequered Flag de la BBC que la escudería austríaca está ocultando algunas cosas con el objetivo de no levantar sospechas ante la FIA.

El joven británico, sin pelos en la lengua, apuntó: "Seguro que están ocultando (rendimiento). Creo que casi deben estar avergonzados de mostrar todo su potencial porque cuanto más rápidos parezcan, el deporte más intentará frenarlos de alguna manera. Creo que, siendo realistas, probablemente tengan siete décimas de ventaja sobre el resto".

Más adelante, sin embargo, realizó una especie de autocrítica y aceptó que Mercedes debe trabajar para poder dar pelea. "No sé cuál es la diferencia de ritmo en este momento, pero Max (Verstappen) no tiene ninguna razón para estar presionando ni tampoco Red Bull. Han hecho un gran trabajo para ser justos con ellos. No podemos quitarles eso, y está claro que tenemos que mejorar", admitió.

Christian Horner le contestó a George Russell

El jefe de Red Bull no se quedó de brazos cruzados y le respondió al piloto: "Es muy generoso de su parte. Quiero decir, su equipo sabe muy bien lo que son ese tipo de ventajas". Con esto, claramente, hizo referencia a la hegemonía que marcó Mercedes desde 2014 a 2020, cuando era prácticamente imposible hacerles frente.

"Siempre hay un elemento de gestión que se lleva a cabo en cualquier carrera, se pudo ver porque era una carrera a una sola parada y una carrera a una sola parada muy temprana, hubo un elemento de gestión de los neumáticos, que es lo que estaban haciendo. Checo no estuvo aguantando, no estuvo rodando a siete décimas por vuelta porque no quería mostrar. La parrilla estuvo un poco más apretada en este circuito", sentenció, explicando lo sucedido en el Gran Premio de Australia.