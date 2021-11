Quedan tan solo tres carreras en la temporada 2021 de la Fórmula 1 y la recta final de los campeonatos mundiales de pilotos y constructores está que arde. Las escuderías Red Bull Racing y Mercedes AMG Petronas lo darán todo en el Gran Premio de Qatar que se disputará el próximo fin de semana en el Circuito Internacional de Losail.

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez contará con un diferencial en esta pista de Medio Oriente respecto del resto de los pilotos. Y es que el tapatío tiene una historia con estas tierras que se remonta a cuando ni siquiera había llegado a la F1, y peleaba en las categorías menores por abrirse paso hacia la cima.

En el año 2008, Pérez peleó el título de la Fórmula 3 con un motor Honda y ante los temibles Mercedes que propulsaban a los de la academia Red Bull. Esto llevaba al mexicano a dar el salto al GP2 Series, en aquel momento el escalon anterior a la Fórmula 1 y donde estaban los mejores jóvenes talentos. Sin ambargo, y aún sin definiciones, la Escudería Telmex lo inscribió en el campeonato invernal asiático de la GP2, un mini torneo donde los pilotos aprovechaban para mantenerse activos antes de iniciar la competencia europea en mayo.

Entre las pistas de aquel certamen se encontraba el Circuito de Losail, el cual fue incorporado para este calendario de F1 y donde habitualmente se realiza el MotoGP. En aquellas dos noches, Checo finalizó en el podio en ambas oportunidades: primero en un segundo lugar por detrás de Nico Hulkenberg, y luego ubicándose en la cima para lograr su primera victoria en esa categoría.

Checo, el único que conoce el Circuito de Losail

De esta manera, Checo Pérez es el único piloto de toda la actual parrilla de la F1 que conoce el Circuito de Losail, un escenario que entró sobre el final para ayudar a completar 23 carreras en el calendario, que finalmente terminaron siendo 22.

Checo no cree que exista ventaja

De todas maneras, el tapatío no ve que esto represente una ventaja: "Creo que seremos competitivos allí y espero que se lo pongamos difícil. Es un circuito muy rápido, con mucha carga aerodinámica, así que veremos lo rápidos que podemos ser. No recuerdo muy bien de los tiempos que competí ahí porque fue hace mucho tiempo. Así que con eso no creo que tenga mucha ventaja para mí".