Red Bull Racing ha recuperado terreno en la temporada 2022 de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Emilia-Romagna, después del brillante 1-2 señalado por Max Verstappen y Sergio Pérez, que le permitió al equipo de Milton Keynes regresar con fuerza a la pelea por los campeonatos de pilotos y constructores. Aunque el camino será largo...

El inicio de año del mexicano ha sido más que auspicioso: dos segundos puestos, una pole y un gran rendimiento. Sin embargo, y a diferencia de su coequipero, a Checo se le vence el contrato con su equipo a finales del 2022. Aunque para aclarar un poco el panorama, Helmut Marko avisó en las últimas horas cuándo tomarán una decisión.

¿Pierre Gasly puede robarle el asiento en la escudería austríaca?, ¿su gran nivel convence a Red Bull para acordar una nueva extensión? Sergio Pérez fue consultado por el tema y dejó claro que no está ansioso por llegar a una resolución, sino que está enfocado en dar su mejor rendimiento en los próximos Grandes Premios.

"No es algo que me quite el sueño. Es algo que se tiene que dar de una u otra forma, será un proceso rápido porque ya estamos en el equipo, no es como que estamos llegando nuevamente", declaró el piloto tapatío en diálogo con Fox Spors.

"Ahorita mi principal enfoque es Miami, estoy pensando en Miami. Le quiero dedicar la menos energía posible al tema de la renovación. Estoy 100% enfocado en el campeonato, en dar los mejores resultados carrera a carrera. Es un proceso que lleva tiempo. Llevo 12 años en Fórmula 1 y ya no es como los primeros años, que te preocupa un poco más qué vaya a pasar. Ahora, cualquier escenario es muy bueno para mí", añadió.

Red Bull no obliga a Checo a ceder ante Verstappen

En la misma entrevista, Sergio Pérez dejó en claro que Red Bull le da la libertad para competir contra su compañero, Max Verstappen, y luchar por ganar carreras, ya que de otra manera no continuaría: "Red Bull me da la oportunidad, no hay en ningún momento algo que diga que tengo que estar detrás de Max. Si Max ha estado delante mío es porque ha sido más fuerte en pista. Hay veces, como en Imola, que tenía un paquete aerodinámico más avanzado que el mío, pero eran los tiempos y así se dio. Fuera de ello, siento que tengo la oportunidad de ser campeón".