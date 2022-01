El mundo del deporte y el entretenimiento está lleno de excentricidades, y esta vez el automovilismo demostró que no existen límites, muestra de ello Roscoe, la mascota de Lewis Hamilton, que no sólo come mejor que muchos que nosotros al llevar una estricta dieta vegana, sino también ha forjado una gran fortuna él solito.

Y es que su dueño, el siete veces Campeón de la Formula 1, dio a conocer que su famoso bulldog, con el que posa en diversas postales cada semana, tiene ganancias de 700 dólares diarios tan sólo por hacer campañas de publicidad, algo que muchos no consiguen ni siquiera alcanzar a ganar en su vida.

Roscoe, no sólo es afortunado por tener un ‘padre’ tan adinerado y ganador, sino que desde que llegó en 2018 ha conseguido ser toda una celebridad que le valió llegar al modelaje, por ello tuvo que comenzar una dieta vegana en 2020, la cual generó múltiples comentarios, y sobretodo ataques contra el piloto de Mercedes.

Hasta el momento el joven bulldog cuenta con 420 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde se luce practicando sus pasatiempos favoritos como lo son las pelotas de tenis, así como el freesbee, y de igual forma pasar tiempo con Lewis en las diferentes pistas del máximo circuito del automovilismo.