Llega el momento que todos los aficionados a la Fórmula 1 en México están esperando. Es cierto que el Mundial de Pilotos ya está resuelto, con el bicampeonato obtenido por Max Verstappen, pero el próximo domingo 30 de octubre se correrá el Gran Premio en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y por supuesto que será una verdadera fiesta…

Ese fin de semana será ideal para compartir en familia, estar cerca de todo lo que rodea al deporte motor más impresionante del planeta, y, desde luego, apreciar a pilotos consagrados como Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Sebastian Vettel, además del héroe local Checo Pérez, que aspira a la victoria y al subcampeonato de pilotos.

